Napoli-Inter, risolto il dubbio: la mossa a sorpresa di Conte

In vista di Napoli-Inter, Antonio Conte scioglie tutti i dubbi di formazione: ecco la mossa a sorpresa per battere Inzaghi

Settimana non facile per Antonio Conte, che dopo la gara contro il Como ha dovuto constatare l’assenza pesantissima di Frank Zambo Anguissa. Il centrocampista ha subito un infortunio al soleo dopo la trasferta al Sinigaglia e sarà indisponibile fino al rientro dalla sosta.

Così, il Napoli deve scendere in campo contro l’Inter senza uno dei suoi migliori giocatori. E l’alternativa sarebbe anche pronta. Conte ha parlato benissimo di Billing in conferenza stampa, elogiandolo per l’atteggiamento mostrato a Como, quando è stato chiamato in causa per la prima volta:

“La partita contro il Como credo sia servita a Billing per entrare sempre di più in questo discorso. Oggi lui, a differenza del pre Como, è un giocatore per il quale a tutti gli effetti non ho preoccupazione a farlo giocare. E’ un ragazzo serio, sono molto contento di quello che ha fatto”

Napoli-Inter, Billing in panchina: la giocata di Conte

Ad ogni modo, secondo le testate sportive nazionali, Conte avrebbe scelto di sorprendere l’Inter mettendo due play a centrocampo. Infatti, torna di moda una mossa tattica già usata in stagione, precisamente contro il Palermo in Coppa Italia: Lobotka e Gilmour giocheranno da titolari.

Secondo la Gazzetta dello Sport, il Corriere dello Sport e Tuttosport il Napoli opterà per il 3-5-2, con lo scozzese in vantaggio su Billing per una maglia dal primo minuto di gioco. La sua ultima gara in campionato da titolare è stata proprio contro l’Inter, nel pareggio per 1-1 a Milano. Successivamente, ha giocato 90 minuti nella debacle contro la Lazio in Coppa Italia. Poi tanta panchina e solo pochi spezzoni di gara nei vari finali disputati finora.

Gilmour e Lobotka potrebbero diventare un’arma importante per affrontare la pressione dell’Inter attraverso un palleggio di qualità. Alla mancanza di centimetri a centrocampo, Conte vuole rispondere con il gioco palla a terra. È stato proprio questo il dubbio che ha tormentato il mister per tutta la settimana. A poche ore sono state sciolte le riserve.