Billing si racconta: “Il Napoli è il traguardo più importante. Tifosi? Qui ti amano davvero”, poi l’annuncio sul napoletano

Nel mercato invernale il Napoli ha messo a segno un importante colpo: l’arrivo di Philip Billing dalla Premier League. Il calciatore si è ambientato molto in Campania e domenica scorsa ha esordito da titolare contro il Como. Oltre alle questioni legate al campo, il giocatore si è raccontato attraverso una lunga intervista.

Billing: “Volevo un grande club ed oggi sono al Napoli. Sono felice”

Philip Billing, calciatore del Napoli, si è raccontato durante un nuovo episodio di “From the World to Napoli” presentandosi ai tifosi e non solo. Di seguito le sue parole.

“Mi chiamo Philip Billing, vengo da Esbjerg in Danimarca. Il mio sogno nella vita è sempre stato quello di giocare a calcio e nient’altro. Il mio idolo da bambino era Ronaldinho, provavo sempre a fare le sue stesse giocate”. Sulle emozioni: “Il calcio me ne ha regalate davvero tante. Ci sono stati momenti di gioia e altri diversi, ma alla fine solo il lavoro ti ripaga sempre. Penso che una delle cose più belle sia vedere che il tuo lavoro ti regala i risultati che speri. Bisogna essere sempre equilibrati tra le cose buone e quelle cattive, solo così diventi una persona forte”. Sul sogno: “Ho sempre segnato di giocare la Champions League e il Mondiale. Al tempo stesso volevo essere in un grande club ed oggi per fortuna sono qui. Parliamo del traguardo più importante della mia carriera. Qui tutti ti amano e vogliono foto con te. Grazie ai tifosi scendi in campo con il fuoco dentro”.

Il centrocampista del Napoli ha parlato anche delle sue passioni lontane dal campo. Infatti, il giocatore ha dimostrato di avere diversi hobby. Di seguito l’annuncio.

“Mi piace giocare alla PlayStation o anche scattare delle foto. Al tempo stesso sto imparando a dipingere, infatti ho l’iPad sul quale disegno spesso. Sono anche molto legato al tennis, il mio preferito è Alcaraz. Invece, una mia paura enorme riguarda gli insetti, ma forse non dovrei dirlo”.

Billing e il napoletano: l’annuncio è sorprendente

Philip Billing è apparso molto volenteroso di imparare il dialetto napoletano. Il calciatore azzurro ha rilasciato parole molto importanti. Di seguito l’annuncio.