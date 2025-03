LIVE – Napoli-Inter 0-0: prima occasione per gli azzurri

Napoli-Inter, benvenuti al LIVE della sfida Scudetto del Diego Armando Maradona.

Il LIVE testuale di Napoli-Inter

18′ – Prima occasione per il Napoli: sviluppo sulla destra, con McTominay che cerca di impattare in rete da un cross. La blocca Martinez.

10′ – Piccolo problema muscolare per Calhanoglu, assistito immediatamente dallo staff medico. Al momento, il turco resta in campo.

1′- L’arbitro decreta l’inizio del match!

Napoli-Inter, le ufficiali di Conte e Inzaghi

Ora ci siamo davvero: l’attesa per la sfida tra Napoli e Inter è praticamente finita. Manca pochissimo al fischio d’inizio della sfida scudetto al Maradona. Una gara che potrebbe condizionare in maniera quasi definitiva la corsa al titolo, che resta un piccolo sogno per i partenopei, vincenti due stagioni fa, dopo 33 anni.

Antonio Conte si è presentato al big match senza Neres, Anguissa e Mazzocchi. Ha quindi optato per confermare il 3-5-2, con la coppia Lukaku e Raspadori confermata in avanti. A centrocampo toccherà a Gilmour sostituire Anguissa, al fianco di Lobotka. Davanti a Meret ci saranno Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno.

Dall’altra parte, Simone Inzaghi ha scelto di puntare su Marcus Thuram dal primo minuto. Il francese affiancherà Lautaro Martinez, mentre in difesa toccherà a Bisseck con Acerbi e Bastoni. Anche i nerazzurri scenderanno in campo con il 3-5-2, nessuna novità quindi, nel tentativo di allungare definitivamente in classifica. Di seguito le formazioni ufficiali:

NAPOLI (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Spinazzola, McTominay, Lobotka, Gilmour, Politano; Raspadori, Lukaku. All: Conte

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All: Inzaghi