L’Atalanta si ferma con il Venezia! Super chance per il Napoli

L’Atalanta si ferma sullo 0-0 contro il Venezia e spreca una grande chance: super opportunità per il Napoli nella sfida con l’Inter di oggi

Gara complessa quella del Gewiss Stadium, contro un Venezia in grande forma. La squadra di Eusebio Di Francesco aveva già dato del filo da torcere alla Lazio la scorsa settimana, fermando i biancocelesti sullo 0-0 e togliendo due punti preziosi a Baroni nella corsa alla Champions League. Anche nella sfida odierna, la Dea ha faticato ed è stata fermata con lo stesso risultato.

Gli ospiti sono riusciti ad annullare Mateo Retegui, capocannoniere della Serie A e pericolo numero uno dell’Atalanta. Il centravanti si è reso pericoloso specialmente nel primo tempo con un colpo di testa finito di poco al lato, per poi lasciare il campo a un quarto d’ora dalla fine. Grande doppia chance anche per Ademola Lookman, sia nel finale di primo tempo con Radu che ha respinto con i piedi il tentativo del nigeriano, ma anche nella ripresa con il portiere del Venezia che ha salvato sul primo palo.

Atalanta si infrange sul Venezia: il Napoli può allungare

Ancora nessun successo davanti ai propri tifosi nel 2025. Un dato allarmante per la squadra di Gasperini, che spreca ancora una volta una chance gigante, come successo due turni fa con il Cagliari. Nella giornata di Napoli-Inter, la Dea avrebbe potuto accorciare le distanze con almeno due delle due squadre, se non con tutte e due le contendenti al titolo, mentre ora si dovrà guardare le spalle.

Un punto che porta l’Atalanta a 55, a -1 dal Napoli e a -2 dall’Inter. La squadra di Conte ha quindi una chance gigante di poter fare bottino pieno al Maradona. In caso di successo, tornerebbe a +2 sul secondo posto e si porterebbe a +4 dagli atalantini. Un pareggio, lascerebbe invariata la classifica, con la Juventus che avrebbe però l’occasione di portarsi a -5 dal primo posto. In caso di vittoria dell’Inter, invece, Inzaghi si porterebbe a +4 dai partenopei e a +5 da Gasperini,