Buongiorno scrive ai tifosi e Contini “parla” in napoletano: gli azzurri esultano così sui social

Serata di grande soddisfazione in casa Napoli per la prestazione importante che ha portato gli azzurri a pareggiare in extremis contro l’Inter, mantenendo invariate le distanze in classifica.

Il Napoli porta a casa un solo punto contro l’Inter, ma esce dallo scontro diretto contro i primi della classe con la consapevolezza di dire la propria da qui alla fine, anche per lo Scudetto. Anche lo stesso Antonio Conte è uscito allo scoperto, parlando della possibilità di restar lì attaccati fino alla fine (clicca qui per le sue parole). D’altronde, la prestazione contro la squadra di Simone Inzaghi è stata importante e ora diventa davvero complicato nascondersi davanti a quello che all’inizio della stagione sembrava essere meramente un sogno.

Lo sa bene tutto il gruppo squadra, che aveva bisogno di una scossa positiva dopo la sconfitta contro il Como e un periodo non particolarmente brillante per la compagine azzurra, che ora guarda al futuro con ottimismo e con più autostima, dettaglio che potrebbe essere non marginale in questa ultima e decisiva fase della stagione. Anche da qui si spiega la soddisfazione palesata da diversi azzurri al termine del match sui social: in particolar modo, Alessandro Buongiorno e Nikita Contini lanciano un messaggio che fa breccia nel cuore dei tifosi di fede partenopea.

Buongiorno: “Grazie ai tifosi per l’amore che ci dimostrate”

Prestazione importante da parte di Alessandro Buongiorno, che finalmente sembra essere tornato sui livelli che tutti i tifosi avevano apprezzato prima del suo infortunio.

Il centrale ex Torino, autore di una prova molto positiva nella sfida contro l’Inter, ha scritto sui social un messaggio rivolto a tutti i tifosi, quelli che quest’oggi hanno riempito gli spalti dello stadio Diego Armando Maradona ma non solo. Queste le parole del numero 4 azzurro:

“Voglia, coraggio e ambizione. Grazie ai nostri tifosi per l’amore che ci dimostrate sempre”.

Contini e il proverbio napoletano: il post condiviso dal portiere è da brividi

Anche Nikita Contini, portiere di proprietà della Società Sportiva Calcio Napoli, ha esternato tutta la sua gioia al termine della sfida tra il Napoli e l’Inter.

“‘O napulitano se fa sicc ma nun mor” (Il napoletano si fa secco ma non muore, ndr): così recita il post ripubblicato dall’estremo difensore azzurro sulle sue storie Instagram, facendo in pochi minuti il giro della rete.