Verso Napoli-Fiorentina, Palladino è nei guai: scatta la squalifica per due big!

I due top players della Fiorentina non prenderanno parte alla trasferta di Napoli, ottima notizia per gli azzurri.

Aria di big match in casa Napoli, con la sfida Scudetto contro l’Inter alle porte. In seguito alla gara del Maradona, gli azzurri di Antonio Conte affronteranno immediatamente un altro top club del campionato e cioè la Fiorentina. I viola, impegnati proprio questa sera nell’anticipo con il Lecce, scenderanno in campo anche nel tardo pomeriggio di giovedì prima di far visita ai partenopei. Pessime notizie, intanto, per la formazione di Palladino che si vedrà costretta a rinunciare a due top players.

Napoli-Fiorentina, out due big viola: squalificati Zaniolo e Mandragora

Nicolò Zaniolo e Rolando Mandragora salteranno il match contro il Napoli del prossimo 9 marzo. I due centrocampisti della Fiorentina hanno rimediato due gialli pesantissimi nella sfida contro il Lecce, totalizzando la quinta ammonizione del campionato che farà scattare la squalifica prevista dal regolamento.

Un’ottima notizia per la compagine di Antonio Conte che avrà, dunque, qualche problema in meno nell’affrontare i toscani. Il tasso tecnico di Zaniolo è noto a tutti, gli azzurri possono sorridere per la notizia. In casa partenopea, d’altra parte, l’attenzione è completamente proiettata allo snodo Scudetto contro l’Inter.

L’appuntamento di scena allo Stadio Diego Armando Maradona alle ore 18 graverà sul percorso dell’armata napoletana soprattutto in termini di condizione psicologica. Incassare la seconda sconfitta consecutiva, infatti, significherebbe concedere la fuga ai nerazzurri ed essere pressati con gran vigore dall’Atalanta di Gasperini.

Solo in un secondo momento, quindi, si potrà prestare attenzione alla partita con la Fiorentina, con l’assenza di Zaniolo e non solo.

Zaniolo e Mandragora out a Napoli, Fiorentina in grande emergenza

Quelle di Nicolò Zaniolo e Rolando Mandragora sono assenze pesantissime per la Fiorentina. I viola perdono un’altra pedina del reparto offensivo, in enorme emergenza nelle ultime settimane. Saranno da monitorare le condizioni di Moise Kean, reduce da un trauma cranico rimediato nella scorsa giornata di campionato.

Ai box anche Andrea Colpani, oltre ad altri due interpreti del centrocampo come Yacine Adli e Micheal Folorunsho – oltre al napoletano Mandragora. La squadra di Raffaele Palladino arriverà, presumibilmente, con la coperta corta al Maradona. Ciononostante, i toscani sono pronti a dare battaglia al Napoli in un match che ha spesso sorriso ai fiorentini, usciti vittoriosi in due degli ultimi tre precedenti.