Napoli-Inter, Conte avvisa i tifosi: il messaggio è chiarissimo!

Manca sempre meno alla prossima sfida del Napoli contro l’Inter. In occasione della partita, Antonio Conte ha lanciato un messaggio ai tifosi.

Napoli-Inter non è mai una sfida qualunque. Non è mai stata “banale” negli anni precedenti, ma in questa stagione avrà un sapore ancor più particolare. Le due squadre si giocano lo Scudetto dall’inizio dell’annata, motivo per il quale la posta in palio al Maradona sarà altissima. Proprio in occasione della partita più importante dell’anno, Antonio Conte ha lanciato un chiaro messaggio ai tifosi.

Conte: “I tifosi sono orgogliosi. Ho trovato la vera anima napoletana”

Antonio Conte è intervenuto oggi in conferenza stampa alla vigilia del big match contro l’Inter. Oltre a ciò, però, l’allenatore ha poi rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “Dazn” analizzando alcuni aspetti importanti. Tra i temi toccati, il tecnico ha deciso di lanciare anche un messaggio ai sostenitori azzurri. Di seguito le sue parole.

“In quest’ultimo periodo forse ho trovato la vera anima napoletana che è uscita fuori: di non mollare assolutamente, che loro ci sono vicini in qualsiasi situazione. Questo ci ha fatto molto piacere, perché quando stavamo vincendo c’era stata una pretesa a volte anche un po’ esagerata sotto alcuni punti di vista. Vivo la città, soprattutto in questo periodo sto trovando il popolo napoletano molto vicino alla squadra, ci sta chiedendo di dare il massimo al di là del risultato finale perché loro sono orgogliosi di questa squadra”.

L’annuncio di Antonio Conte è una vera e propria dimostrazione per i tifosi. Quest’ultimi, potranno contare sulla determinazione della squadra, la quale è vogliosa di fare bene dinanzi al proprio pubblico. Naturalmente, sarà di fondamentale importanza anche il sostegno del pubblico che proverà a spingere i partenopei verso una vittoria che sarebbe storica.