Manna: “Inter? È costruita per vincere, non accetto paragoni. Vi svelo la capacità di Conte”, poi l’annuncio su Buongiorno

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, è tornato a parlare alla vigilia della sfida contro l’Inter. Il messaggio inviato dal dirigente è stato molto chiaro.

Il Napoli si appresta a disputare la sfida più importante della stagione. Oggi, è stata una giornata molto importante per il club azzurro, grazie ad Antonio Conte che ha presentato la partita in conferenza stampa. In realtà, però, oltre al tecnico anche il DS Manna ha rilasciato dichiarazioni davvero importanti.

Manna: “Conte è un leader della comunicazione. Ha una capacità”

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna è intervenuto ai microfoni di “Dazn” rilasciando dichiarazioni molto importanti. Di seguito l’annuncio del DS azzurro.

“La sconfitta di Como lascia tanto da pensare, ma non dobbiamo farci abbattere dalla negatività. Abbiamo già dimostrato di saper reagire, motivo per il quale bisogna essere concentrarti solo su noi stessi”. Sul campionato: “Parliamo di una competizione molto bella, anche se va detto che l’Inter è una squadra costruita nel tempo per vincere e per imporsi. Noi non dobbiamo assolutamente paragonarci a loro. Bisogna solo lavorare ma senza farci attrarre dall’euforia”. Sulla sfida Scudetto: “Io credo che tutte le partite sono decisive. Parliamo di un match molto importante perché è da tanto che non si vedeva un duello così ma non c’è solo l’Inter. Noi sappiamo questi obiettivi e vogliamo solo goderci questa partita. Noi stiamo facendo un percorso incredibile e il merito va all’allenatore, allo staff e ai calciatori”.

Oltre a quanto appena letto, il DS Manna ha parlato anche della figura di Antonio Conte. Quest’ultimo, è stato elogiato a lungo dal direttore sportivo azzurro. Di seguito le parole.

“Con un allenatore del genere è normale che le aspettative aumentino sempre più. Antonio Conte non va di certo definito, in quanto parla la sua carriera per lui. Parliamo di una persona estremamente passionale e piena di valori. Ha una grande capacità comunicativa che non si riflette solo sui calciatori, ma su chiunque gli sta intorno”.

Manna elogia Buongiorno: “Per noi è un motivo d’orgoglio”

Giovanni Manna, oltre alle dinamiche analizzate in precedenza, ha poi scelto di focalizzarsi su un calciatore in particolare: Alessandro Buongiorno. Quest’ultimo, è stato uno dei tanti colpi estivi messi a segno dalla società azzurra. Di seguito le parole del dirigente.

“Per noi il suo arrivo ha significato davvero tanto. Parliamo di uno dei migliori difensori italiani che ha scelto il nostro progetto. Questo è un grande motivo d’orgoglio per noi”.

Le parole del DS Manna sono molto importanti per il calciatore azzurro. Quest’ultimo, può continuare a godere sulla fiducia della società e del noto dirigente.