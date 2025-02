L’Inter è arrivata a Napoli: Lukaku è già nel mirino dei tifosi nerazzurri – VIDEO

Manca sempre meno al prossimo match di campionato tra Napoli e Inter. I nerazzurri sono arrivati da pochissimo in città.

Aumenta sempre più l’attesa per la sfida di campionato tra Napoli e Inter. Le due squadre si giocano lo Scudetto, visto il solo punteggio di distacco tra le due compagini. La posta in palio al Maradona è quindi altissima, motivo per il quale i tifosi di casa mostreranno tutta la propria vicinanza alla squadra. Intanto, il “compito” dei sostenitori azzurri è già iniziato con l’arrivo dei lombardi in Campania.

Lukaku bersagliato dai tifosi dell’Inter: il video dell’accaduto

Napoli-Inter è già iniziata. Il clima in Campania è più che mai infuocato, vista l’altissima posta in palio al Maradona. Le due compagini si contendono lo Scudetto da diversi mesi, motivo per il quale sarà necessario non commettere errori.

Da pochi minuti, l’Inter è arrivata alla Corte del Vesuvio dove attenderà il fischio d’inizio del match in programma domani alle ore 18.00. I nerazzurri sono stati “sommersi” dai tifosi, i quali hanno incitato numerosi cori a favore di Simone Inzaghi e non solo.

A finire subito nel bersaglio degli interisti è stato Romelu Lukaku. Quest’ultimo, vanta un passato glorioso in nerazzurro ma i tifosi non gli hanno mai perdonato l’addio improvviso. Non a caso, domani sarà una partita speciale per l’attaccante belga che porterà il peso dell’attacco del Napoli sulle sue spalle.