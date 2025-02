Kvaratskhelia-Napoli, boom di richieste dai tifosi azzurri: cosa sta succedendo

L’amore tra Khvicha Kvaratskhelia e il Napoli “resiste” nonostante la lontana. Il georgiano è stato protagonista di un avvenimento unico.

La storia d’amore tra Khvicha Kvaratskhelia e il Napoli non è mai finita. Sebbene il calciatore abbia deciso di lasciare la Campania a gennaio, i tifosi non hanno ancora dimenticato le sue giocate. Ovviamente, la società è andata avanti ma moltissimi sostenitori continuano ad idolatrare l’ex numero 77. Non a caso, un avvenimento “unico” ha coinvolto proprio l’attuale attaccante del PSG.

Esaurita la figurina di Kvaratskhelia: l’annuncio dei Calciatori Panini

Khvicha Kvaratskhelia continua ad essere l’uomo del momento. L’ex Napoli ha lasciato un ricordo indelebile alla città, motivo per il quale l’amore prosegue anche a distanza. Nelle ultime ore, un avvenimento più unico che raro ha coinvolto proprio il giocatore del PSG.

Come comunicato da “Calciatori Panini” è stato ufficializzato l’esaurimento della figurina di Khvicha Kvaratskhelia. Quest’ultimo, non compare più disponibile online a causa delle numerosissime richieste nelle ultime ore. Infatti, ci sarebbe stato un boom inaspettato da parte dei tifosi azzurri.

Il motivo sarebbe molto semplice, in quanto tanti sostenitori sognano di avere il numero 77 per l’ultima volta in azzurro sull’album dei propri sogni. Si tratta, quindi, di una dimostrazione d’amore molto importante nonostante la rottura forzata.