Caso Acerbi-Juan Jesus, la rivelazione è clamorosa: tifosi infuriati!

Il caso Acerbi-Juan Jesus continua a far discutere a quasi un anno di distanza. Nelle ultime ore, sarebbero emersi dettagli molto importanti.

Era il lontano 17 marzo 2024 quando scoppiò un vero e proprio caso in Serie A. Quel giorno andava in scena la sfida tra Inter e Napoli poi terminata sul punteggio di 1-1. In realtà, da quella sera, l’attenzione si spostò completamente dal rettangolo verde per concentrarsi sulla Giustizia Sportiva. Il tutto a causa del presunto insulto razzista da parte di Francesco Acerbi ai danni di Juan Jesus. La notizia fece velocemente il giro del web, nonostante poi il difensore nerazzurro venne “assolto”.

Acerbi-Juan Jesus, novità sul caso: l’annuncio a sorpresa

Sono ore molto calde quelle che precedono la sfida tra Napoli e Inter. La rivalità tra le due compagini è molto elevata, ancor più a causa della posta in palio. Nelle ultime ore, però, non si è parlato solo di Scudetto ma anche di un “vecchio episodio” che però continua a far discutere non poco. Si tratta del caso Acerbi-Juan Jesus e del presunto insulto razzista mai confermato dalla Giustizia Sportiva.

Nelle ultime ore, a fare chiarezza sulla situazione ci ha pensato il noto giornalista Luca Momblano. Quest’ultimo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Juventibus” analizzando la situazione e svelando dettagli importantissimi sull’accaduto. Di seguito le sue parole.

“Io so che esisteva materiale video sufficiente per avere una ricostruzione dei fatti migliore. Ciò sarebbe servito ad avere un’idea più precisa su quanto accaduto in campo. In questo caso, anche il Giudice Sportivo avrebbe assunto una decisione con cognizione di causa. Spero che questo gli sia solo stato negato”.

Le parole del giornalista sono molto importanti ai fini dell’accaduto. Infatti, per la prima volta sono emersi dettagli sulla gestione della Giustizia Sportiva. Va ricordato che Francesco Acerbi non subì alcuna squalifica, facendo irritare e non poco lo stesso Juan Jesus e tutti i suoi compagni.

Nella giornata di domani, sarà molto curioso assistere all’incontro tra i due giocatori. Juan Jesus ha sempre sottolineato la brutalità del gesto dell’interista, tanto da evitare qualsiasi tipo di difesa dopo l’assoluta negazione dell’italiano. La situazione, quindi, è stata chiusa solo “virtualmente”, ma resta pur sempre una ferita importante sulla pelle dell’ex Roma. Quest’ultimo, ha già reagito in passato ma dovrà farlo nuovamente domani al Maradona quando incontrerà colui che l’ha offeso solo ed esclusivamente per il colore della sua pelle.