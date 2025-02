Scudetto tra Inter, Napoli o Atalanta: per Immobile c’è una ‘sfavorita’

Ciro Immobile dice la sua sul campionato italiano di Serie A che segue a distanza: ecco chi è la sfavorita tra Inter, Napoli e Atalanta

Dopo 26 giornate di campionato, la lotta Scudetto è affare di tre squadre e il Napoli è lì, presente dai primi giorni. Antonio Conte in pochi mesi è riuscito a dare una nuova linfa ad uno spogliatoio che ha chiuso al decimo posto in classifica la passata stagione, fallendo la qualificazione alle coppe europee.

Oltre al club azzurro, ovviamente, ci sono Inter e soprattutto l’Atalanta, che da dietro prova ad inserirsi e sfruttare possibili scivoloni delle altre due contendenti. Tra l’altro, i nerazzurri sono appena usciti dalla Champions League e dovranno disputare solo le prossime 12 giornate di campionato. Con una rosa altamente competitiva.

Immobile: “L’Inter ha 3 competizioni, alla lunga…”

In merito alla lotta Scudetto è intervenuto Ciro Immobile ai canali di Sky Sport. L’attaccante del Besiktas è stato intervistato come grande appassionato di Formula 1, visto che sono cominciati i test in Bahrein con Hamilton grande protagonista sulla Ferrari, per la prima volta sotto i grandi riflettori. E l’attaccante di Torre Annunziata commenta così il grande esordio del britannico sulla vettura italiana:

“Come tutti i tifosi Ferrari, attendo la vittoria. Ho grandi aspettative su Charles Leclerc. Mi preoccupa la bagarre tra Hamilton e Leclerc, sono due personalità forti”

A proposito di bagarre, dallo studio di Sky Sport non manca una parentesi calcistica. E Immobile così si sbilancia sulla Serie A, che ha lasciato la scorsa estate dopo una lunga parentesi alla Lazio:

“La lotta Scudetto è una bella sfida tra Inter, Napoli e poi c’è l’inserimento dell’Atalanta. Ho visto anche il calendario delle ultime dieci partite, sarà tosta. Il campionato è aperto. Poi l’Inter ha tre competizioni, questo alla lunga può incidere”

Insomma, nulla è già scritto, ma soprattutto l’ex attaccante della Nazionale italiana specifica che la formazione di Simone Inzaghi potrebbe patire la permanenza in Champions League. Soprattutto se dovesse continuare il percorso europeo. Dunque, per Immobile giocare le coppe potrebbe significare uno svantaggio dal punto di vista energetico. E Napoli e Atalanta dovranno approfittare delle proprie settimane tipo per preparare al meglio le gare di campionato.