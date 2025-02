Inter, novità dall’allenamento odierno: c’entrano le condizioni di Thuram e non solo

Arrivano novità in merito all’Inter in vista della prossima sfida del campionato di Serie A, in programma allo stadio Diego Armando Maradona contro il Napoli.

Manca sempre meno alla partita che può valere una stagione: il Napoli ospiterà l’Inter nella sfida in programma per sabato, alle ore 18:00, allo stadio Diego Armando Maradona. A Fuorigrotta, ci sono pochi dubbi sul fatto che ci sarà il pubblico delle grandi occasioni, pronto a spingere i propri beniamini in un momento così complicato per gli uomini di Antonio Conte. Da Castel Volturno, nelle scorse ore è arrivo lo stop di Frank Zambo Anguissa, che salterà il match contro i nerazzurri e non solo.

Anche in casa nerazzurra, in seguito alla vittoria in Coppa Italia contro la Lazio che è valsa l’accesso alle semifinali, si fa conta di chi sarà o meno disponibile per la sfida del Diego Armando Maradona. A tal riguardo, ci sono novità che arrivano direttamente dal centro sportivo nerazzurro, dove Simone Inzaghi e i suoi uomini si sono ritrovati per preparare lo scontro al vertice. Ci sono pochi dubbi sull’assenza di Matteo Darmian, che quanto prima si sottoporrà agli esami strumentali, mentre dovrebbe esserci Marcus Thuram.

Verso Napoli – Inter, Darmian ai box: tra i nerazzurri si rivede Thuram

A poco più di tre giorni dalla sfida Scudetto tra il Napoli e l’Inter, arrivano aggiornamenti in casa nerazzurri in merito all’infermeria, soprattutto su Marcus Thuram.

Di seguito, quanto rivelato dal giornalista di Sky Sport, Matteo Barzaghi, sul suo profilo ufficiale X:

“Allenamento Inter terminato. Darmian farà esami domani. Thuram ha lavorato per metà in gruppo e metà individualmente. Da domani tornerà completamente con i compagni. Carlos Augusto dovrebbe rientrare tra la Champions e il Monza”.

Napoli ancora in emergenza: le ultime in casa azzurra

Se l’Inter potrà contare, con ogni probabilità, sul rientro di Marcus Thuram, in casa Napoli ci si lecca le ferite, considerando lo stop di Frank Zambo Anguissa, che potrebbe rientrare anche dopo la prossima sosta per le Nazionali.

Il rientro possibile di Mathias Olivera, però, potrebbe consentire ad Antonio Conte di ritornare sul 4-3-3 che ha fatto le fortune dei partenopei in questa stagione. Eventualmente, Leonardo Spinazzola sarebbe spostato nel tridente d’attacco insieme a Romelu Lukaku e Matteo Politano.