Napoli-Inter, Conte esclude un titolarissimo: la scelta spiazza tutti!

Prosegue la marcia d’avvicinamento alla sfida Scudetto tra Napoli e Inter. Intanto, Antonio Conte starebbe pensando ad una clamorosa novità.

Sono giorni molto caldi quelli che precedono la prossima sfida tra Napoli e Inter. La posta in palio al Maradona sarà altissima, basti ripensare al solo punto di vantaggio dei nerazzurri proprio sui partenopei. Al momento, c’è molta apprensione in entrambi i centri sportivi per capire le possibili scelte dei due tecnici. Ad oggi, quello che potrebbe sorprendere maggiormente è Antonio Conte, il quale starebbe studiando l’esclusione di un noto big.

Possibile esclusione per Lobotka contro l’Inter: l’idea di Conte

Per contrastare l‘Inter di Simone Inzaghi servirà una prestazione da incorniciare. Antonio Conte lo sa, motivo per il quale non può commettere errori nelle scelta dell’undici titolare. Ad oggi, la squadra vive un periodo tutt’altro che semplice, quasi sicuramente dettato dalla mancanza di brillantezza e non solo.

Non a caso, come raccontato da Francesco Modugno, inviato “Sky” a Castel Volturno, l’allenatore sarebbe pronto ad attuare una scelta inedita. Il modulo dovrebbe essere lo stesso di Como, quindi il 3-5-2 che fino ad oggi non ha però portato i risultati sperati. La difesa sarà la solita con Di Lorenzo nel ruolo di braccetto, mentre sulle fasce agiranno Politano e Spinazzola. A centrocampo sarà necessaria la presenza di Billing che sostituirà l’infortunato Anguissa, mentre non è da escludere l’inserimento di Gilmour al posto di Lobokta. In attacco confermata ancora la coppia Lukaku-Raspadori.

La possibile esclusione dello slovacco farebbe non poco rumore nello spogliatoio. Il mediano azzurro non ha problemi fisici, quindi sarebbe una decisione prettamente tecnica. Al momento, non sono presenti conferme ufficiali in quanto bisognerà attendere la conferenza stampa in programma domani proprio alla vigilia della sfida contro l’Inter.