L’iniziativa del sindaco Manfredi diventa virale: “Può succedere a Napoli in caso di Scudetto”

Il sindaco Gaetano Manfredi, nel corso della sua lunga intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato dell’ipotetico ritorno dello Scudetto all’ombra del Vesuvio.

In casa Napoli cresce l’attesa per la sfida che può valere una stagione: la squadra guidata da Antonio Conte è chiamata a dare un segnale importante nello scontro diretto contro l’Inter, in programma per sabato alle ore 18:00, allo stadio Diego Armando Maradona. Non sarà sicuramente facile, ma è chiaro che c’è tutta l’intenzione di andare oltre le difficoltà e di poter cogliere, magari, la possibilità di riacciuffare il primato in classifica, ceduto proprio ai nerazzurri nella scorsa giornata del campionato di Serie A.

L’aspirazione da parte dei tifosi, che vorrebbero tornare a festeggiare lo Scudetto, non è certamente banale, ma la classifica consente ancora di poter, quantomeno, sognare. A parlarne è stato il primo cittadino della città di Napoli, Gaetano Manfredi, in occasione della sua intervista rilasciata quest’oggi a Radio Kiss Kiss Napoli. In particolare, il sindaco ha svelato un’iniziativa che, eventualmente, potrebbe far piacere e non poco a tutta la piazza azzurra.

News SSC Napoli, Manfredi: “Scudetto? Ci sarebbe il pullman scoperto in città”

In caso di vittoria dello Scudetto, a Napoli potrebbe vedersi il bus scoperto per le vie della città, a differenza di quanto accaduto nell’anno della vittoria del terzo tricolore della storia del club partenopeo (2023, ndr).

Di seguito, quanto svelato dal primo cittadino Gaetano Manfredi a tal proposito:

“Scudetto? Avremo un pullman scoperto in città se dovesse arrivare. Lo chiederemo con grande forza, ma la gestione di questi eventi fa capo alla Prefettura. Mi batterò al massimo per fare in modo che ci sia”.

Da sottolineare come la mancanza di una sfilata in città con il bus scoperto, nel 2023, abbia sollevato diverse polemiche tra i tifosi. La speranza, ovviamente, è che ci si possa magari rifare al termine della stagione in corso.

Verso Napoli – Inter, grande risposta dei tifosi

A poco meno di quarantotto ore dal fischio d’inizio della sfida contro l’Inter, cresce l’attesa tra i tifosi della SSC Napoli per un match che potrebbe dire molto della lotta Scudetto.

Grande risposta, scontata, da parte del pubblico del Diego Armando Maradona, pronto a riempire l’impianto di Fuorigrotta con un sold out annunciato ormai da diversi giorni.