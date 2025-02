Stadio Maradona, arriva l’annuncio che fa sognare i tifosi: cosa sta succedendo

Arrivano novità molto importanti per quel che riguarda lo stadio Diego Armando Maradona. L’annuncio fa sognare i tifosi in vista del futuro.

Il presidente Aurelio De Laurentiis continua a lavorare su più fronti. Il patron del Napoli è impegnato a costruire un futuro roseo per il club azzurro, ma non solo sotto l’aspetto legato al campo. Infatti, da tempo, si parla del possibile nuovo stadio o dei lavori inediti al Maradona. Oggi, a chiarire la situazione ci ha pensato il Sindaco Gaetano Manfredi, da sempre in contatto con la società partenopea.

Manfredi: “Il terzo anello assicurerebbe circa 10mila posti in più”

Il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli” analizzando diversi temi caldi. Tra questi, c’è ancora una volta quello legato allo stadio. Di seguito le parole del primo cittadino.

“La scelta di ristrutturare il Maradona dev’essere presa insieme alla società. Quest’ultima, sta valutando la riqualificazione del Maradona o di un altro stadio, motivo per il quale noi siamo molto disponibili a collaborare”.

Sulla riapertura del terzo anello: “Stiamo facendo tutte le indagini opportune per capire. Il problema è rappresentato dalle vibrazioni, ma prima di procedere alla riapertura bisogna risolvere le problematiche. Una cosa è certa: una possibile apertura assicurerebbe circa 10mila posti in più”.

Inoltre, Gaetano Manfredi ha parlato anche della sfida contro l’Inter in programma sabato che andrà in scena sabato alle ore 18 al Maradona. Di seguito le sue parole.