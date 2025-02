Addio Napoli, la cessione è sempre più vicina: l’agente tratta già col nuovo club!

Il Napoli è sempre più vicino a mettere segno l’ennesima cessione. L’azzurro avrebbe già preso contatto con il nuovo club.

In casa Napoli si è aperto un nuovo progetto con l’avvento di Antonio Conte in panchina. Il tecnico salentino dispone dei mezzi necessari per permettere al club azzurro di tornare grande. Al tempo stesso, però, anche la società capitanata da Aurelio De Laurentiis ha ambizioni molto ampie. Non a caso, nella prossima sessione di calciomercato sarà possibile mettere a segno diversi colpi. Infatti, oltre alla cessione di Khvicha Kvaratskhelia, è prevista un’altra cessione di lusso che permetterebbe alla dirigenza di incassare introiti importanti.

Osimhen nel mirino dell’Arsenal: contatti in corso!

Sono giorni molto importanti per Victor Osimhen. L’attaccante di proprietà del Napoli veste attualmente la maglia del Galatasaray, dove è tornato a dimostrare tutte le proprie qualità. Il nigeriano nel massimo campionato turco continua a segnare, motivo per il quale tutta l’attenzione delle big è su di lui.

A riportare una notizia molto importante è stato l’amico del giocatore Buchi Laba. Quest’ultimo, noto giornalista, ha lanciato dichiarazioni importanti sul proprio profilo “X”. Ad oggi, l’Arsenal avrebbe preso contatti diretti con l’agente del calciatore di proprietà del Napoli. I Gunners sembrerebbero disposti a pagare la clausola rescissoria presente nel contratto con gli azzurri. Il valore stabilito è di 75 milioni di euro.

Tale cifra, ovviamente, permetterebbe al Napoli di incassare cifre importanti. Infatti, si tratterebbe dell’ennesima plusvalenza record messa a segno dal presidente Aurelio De Laurentiis. Nei prossimi giorni o anche mesi, sarà curioso monitorare l’intera situazione.

Non c’è solo Osimhen nel mirino dell’Arsenal: il Napoli aspetta

La cessione di Victor Osimhen è ormai scontata. Il calciatore lascerà il Napoli a titolo definitivo nella prossima sessione di calciomercato. Prima, però, sarà necessario capire quale sarà il nuovo club del nigeriano. Ad oggi, in pole sembrerebbe esserci l’Arsenal, anche se la società inglese starebbe sondando anche diversi nomi.

L’altro profilo è quello di Benjamin Sesko, giocatore di proprietà del Lipsia che continua a rubare la scena in Bundesliga e non solo. Il calciatore in 22 partite ha già collezionato 10 gol e 4 assist, motivo per il quale sarebbe nel mirino dei Gunners.

Ad oggi, esiste un vero e proprio dualismo tra Osimhen e Sesko, entrambi chiamati a portare avanti il progetto Arsenal. D’altro canto, il Napoli aspetta alla finestra e spera di poter cedere il calciatore nigeriano. Una cosa è certa: la prossima sessione di mercato avrà come protagonista l’attuale bomber del Galatasaray.