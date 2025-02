Sentenza definitiva sul Napoli: la decisione della Corte ribalta tutto!

Arriva la sentenza definitiva da parte del Giudice che riguarda una mossa legale da parte del presidente della SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis.

In casa Napoli non si attende altro che il fischio d’inizio della sfida contro l’Inter, in programma allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta, alle ore 18:00. Contro i nerazzurri, Antonio Conte ha la possibilità di riprendersi la vetta che è sfuggita in seguito alla sconfitta di Como, ferita che ancora molto male in tutto l’ambiente. Anche il direttore dell’area sportiva Giovanni Manna, però, ha cercato di compattare l’ambiente nell’intervista concessa quest’oggi a Sport Mediaset. Un messaggio importante in un momento che può essere decisivo per la lotta Scudetto.

Intanto, arrivano novità sul fronte giustizia sportiva per la SSC Napoli, riguardo un altro big match che si è tenuto nelle scorse settimane all’impianto di Fuorigrotta, ossia quello contro la Juventus. Per l’occasione, il club partenopeo era stato punito dal Giudice Sportivo con un’ammenda pari a ventimila euro per “avere i suoi sostenitori indirizzato più volte un fascio di luce laser sia in direzione di alcuni calciatori della squadra avversaria sia in direzione del Quarto Ufficiale e per avere inoltre lanciato tre petardi nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria”. Decisione che il presidente Aurelio De Laurentiis aveva deciso di contestare: in questi minuti, è arrivata la decisione da parte degli organi competenti.

News Serie A, ridotta l’ammenda: decisione su Napoli – Juventus

Arrivano buone notizie per il Napoli dalla giustizia sportiva: stando anche a quanto si apprende dall’edizione online de Il Mattino, la sentenza della prima sezione della Corte Sportiva d’Appello (composta dal presidente Carmine Volpe, da Alberto Urso, dal relatore Andrea Lepore e dal rappresentante AIA Antonio Cafiero) ha ribaltato parzialmente quella del Giudice sportivo in merito all’ammenda di ventimila euro dopo Napoli-Juventus.

Di seguito, il dispositivo della sentenza riportato dalla medesima fonte:

“Nell’udienza fissata il 25 febbraio 2025 e tenutasi in videoconferenza, la corte accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in parziale riforma della decisione impugnata riduce la sanzione dell’ammenda da 20.000 euro a 7.000 euro“.

Verso Napoli – Inter: il Maradona pronto a sostenere Conte e i suoi calciatori

Così com’è già stato in occasione di Napoli – Juventus dello scorso gennaio, lo stadio Diego Armando Maradona sarà nuovamente preso d’assalto da tutti i tifosi che vorranno incitare i propri beniamini, con un sold out che è annunciato ormai da giorni.

La speranza è che questo supporto possa bastare per fare in modo che il Napoli possa ritornare alla vittoria dopo una serie di quattro partite (tre pareggi e una sconfitta) in cui gli azzurri non hanno mai vinto.