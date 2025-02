Napoli, Conte sotto attacco: è successo in diretta

Antonio Conte è finito sotto attacco a seguito dei risultati ottenuti, l’annuncio in diretta fa scalpore e rende nervoso l’ambiente

Il Napoli di Antonio Conte, da diverse partite, sta subendo le pressioni e gli occhi puntati dalle pretendenti al titolo. Le vittorie in questo periodo stentano ad arrivare e ora i presupposti per restare lì in alto non sono più tanto convincenti. Sabato al ‘Maradona‘ arriverà l’Inter in quello che sarà lo scontro al vertice, ma non decisivo ai fini della classifica.

Certo che se i nerazzurri dovessero aggiudicarsi i tre punti, il Napoli sarebbe poi costretto a rincorrere i campioni d’Italia in carica a 4 punti di distacco. Le recenti prestazioni però non hanno fatto felici i tifosi, che si domandano il perché di questo drastico calo. Gli azzurri sono osservati da tutti, specialmente perché non hanno l’impegno settimanale nelle coppe.

Conte attaccato in diretta: “Ha fatto nascere una tensione nella squadra”, poi sugli obiettivi e il caso Kvara

Conte è stato attaccato e criticato da De Paola durante l’emissione in onda di Sportitalia. Il giornalista sportivo ha parlato del problema legato alla mancanza di risultati positivi, nato da una tensione.

“Attorno al Napoli c’è una forma di tensione creata da Conte. Gli azzurri sono stati primi splendidamente, poi le puntualizzazioni di Conte sull’obiettivo minimo, ovvero la qualificazione in Europa, hanno portato a delle conseguenze“.

LA CRITICA A CONTE –

“Il ribadire che si sta giocando al 110% delle possibilità e si sta facendo un miracolo, non va bene. Il campionato è l’unica competizione che hai, il mercato a giugno ti ha visto prevalere su quello della Juve – dice il giornalista – e ti andava bene. Ora tutto d’un tratto la rosa è diventata corta? L’obiettivo minimo lo ha messo lui in mezzo, sembra che vuole specificare qualcosa ma poi non lo fa“.

SU KVARA –

“Ha risolto bene il problema legato alla cessione di Kvara, facendo uscire fuori Neres. Poi però si è infortunato“.

SUL MERCATO –

“Ha perfettamente ragione che gli non è stato consegnato un sostituto all’altezza di Kvara. Conte non può accendere una miccia in un momento come questo, ma la tensione di questa fase è nata per via dei suoi discorsi” .

Napoli, ultimi match terrificanti

Gli ultimi incontri del Napoli hanno visto una squadra stremata e allo sbando più totale, soprattutto in alcune fasi di gioco. I dati smentiscono che gli azzurri non corrono più come prima, ma affermano una squadra meno cinica. Conte e i suoi ragazzi hanno bisogno di alzare la testa.

Nelle ultime quattro uscite il Napoli ha collezionato 3 punti su 12, ben pochi se si vuole perlomeno puntare a dare fastidio lì in alto.

Le prossime settimane saranno decisive: oltre l’Inter ci sono le sfide con Fiorentina, Venezia e Milan.