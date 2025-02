Napoli-Inter, decisione presa: Conte non torna più indietro

Per la sfida tra il suo Napoli e l’Inter di sabato prossimo, di fatto, bisogna registrare una decisione presa da Antonio Conte.

Dopo aver perso per 2-1 domenica scorsa contro il Como di Cesc Fabregas, di fatto, il Napoli ha ora di fronte a sé la gara che può cambiare l’intera stagione. Sabato prossimo, infatti, allo Stadio Diego Armando Maradona verrà a fare visita l’Inter di Simone Inzaghi.

Ma il Napoli, oltre che per il sorpasso subito nell’ultimo turno di campionato, non arriva al meglio a questa gara partita contro la ‘Beneamata’. Anzi, i partenopei hanno perso un altro big per infortunio: Frank Anguissa. Proprio per ovviare a questo, di fatto, Antonio Conte ha preso una decisione importante.

Napoli-Inter, Conte ha preso una decisione importante su Billing

Come riportato dal ‘Corriere del Mezzogiorno’, così come già visto con il Como, sarà Billing a sostituire il camerunense contro l’Inter. Il centrocampista arrivato dal Bournemouth ha fornito una buona prestazione contro gli uomini di Cesc Fabregas, soprattutto nel primo tempo, ma sicuramente non ha i novanta minuti nelle gambe.

Antonio Conte, di fatto, sarà costretto a cambiare Billing ad un certo punto del match, visto che contro l’Inter non può rischiare nessun calo di tensione da parte dei suoi uomini. Questa sostituzione annunciata del danese, quindi, è un altro sintomo dello stato di emergenza che sta vivendo il Napoli in queste ultime settimane.