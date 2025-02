“Lo convinsi io ad accettare”, l’ex Napoli spiazza tutti: l’affare fu decisivo per lo Scudetto

L’ex giocatore della SSC Napoli si lascia andare a un retroscena a sorpresa in merito a uno dei colpi che poi si è rivelato decisivo per la vittoria dello Scudetto nel 2023.

Contro l’Inter, il Napoli vuole riprendersi la vetta della classifica. Lo stato di forma non è irresistibile per gli uomini di Antonio Conte, che per l’occasione dovrà fare a meno anche di Frank Zambo Anguissa (clicca qui per i dettagli sullo stop). Gli infortuni hanno complicato e non di poco i piano dell’ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, determinato comunque a non accontentarsi di un “semplice” piazzamento in UEFA Champions League, che era in ogni caso l’obiettivo principale dell’annata in corso.

I tifosi, ovviamente, sperano di poter rivivere le emozioni della stagione 2022 – 2023, quando gli azzurri, sotto la guida di Luciano Spalletti, riuscirono ad accaparrarsi il terzo Scudetto della storia del club. Tra i protagonisti di quella stagione, ci fu senz’altro Eljif Elmas (ora al Torino, ndr): il nord macedone fu importante, in quanto si rivelò come una sorta di vero e proprio dodicesimo giocatore, capace spesso di determinare partite anche importanti, al fine poi di scrivere a fine stagione la storia che tutti conoscono.

Notizie SSC Napoli, Pandev svela: “Elmas? Lo convinsi ad accettare l’azzurro con una frase”

A parlare dell’ex calciatore del Napoli, Eljif Elmas, è stata un’altra grande vecchia conoscenza del club partenopeo come Goran Pandev, che ha rilasciato un’intervista all’edizione odierna de Il Mattino.

L’ex numero 29 azzurro (a Napoli tra il 2011 e il 2014) si è espresso così in merito al retroscena che ha portato Elmas a vestire la maglia del club partenopeo, trasferendosi nel 2019 dal Fenerbahce:

“Gli dissi: ‘Vai a Napoli, vinci e non te lo dimenticherai mai’. Detto, fatto. Io ho vinto due coppe Italia e ricordo la festa, quando hanno vinto lo scudetto immagino cosa è potuto succedere ed Elmas rimarrà nella storia. Ecco perché quando gli ho parlato l’ho convinto in un secondo ad accettare”.

Nel corso dell’intervista concessa a Il Mattino, il grande doppio ex di Napoli e Inter Goran Pandev ha avuto modo di esprimere il suo punto di vista circa lo scontro diretto in programma per sabato allo stadio Diego Armando Maradona.

Queste le sue parole a tal riguardo: