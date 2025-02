Infortuni Napoli, De Laurentiis si muove in prima persona: l’iniziativa

Nel Napoli, dopo l’infortunio di Anguissa, bisogna segnalare l’intervento in prima persona dello stesso Aurelio De Laurentiis.

Il Napoli, dopo aver perso contro il Como, ha in calendario un match che potrebbe dire moltissimo sul prosieguo della stagione. I partenopei, infatti, giocheranno sabato sera allo Stadio Diego Armando Maradona contro l’Inter di Simone Inzaghi.Tuttavia, la squadra di Conte non arriva nel migliore dei modi.

Anzi, oltre ai vari David Neres e Mazzocchi, i partenopei dovranno fare a meno anche di Anguissa. Quest’ultimo ha riportato un infortunio muscolare che, di fatto, lo farà stare fermo ai box per circa una ventina di giorni. Quello del camerunense, di fatto, è solo l’ennesimo ko fisico di un giocatore azzurro di questo mese di febbraio. Proprio per questo motivo, Aurelio De Laurentiis ci ha voluto vedere chiaro.

Infortuni Napoli, De Laurentiis ha chiesto informazioni: i dettagli

Secondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano partenopeo ‘Il Mattino’, infatti, il patron partenopeo ha chiesto informazioni sugli infortuni sia ad Antonio Conte che ai preparatori atletici. L’ambiente azzurro, di fatto, è profondamente scosso di questa serie di problemi fisici che si sono succeduti a febbraio.

In casa Napoli, di fatto, c’è stata una vera e propria ecatombe. Il primo a farsi male è stato Mathias Olivera, che tornerà in campo proprio sabato contro l’Inter, poi c’è stato il ko di David Neres. Quest’ultimo, di fatto, dovrebbe rientrare per la trasferta di Venezia del prossimo 16 marzo nella sfida contro la squadra di Eusebio Di Francesco. Mentre gli ultimi di questa serie così nefasta sono stati i vari Spinazzola, Mazzocchi e, per l’appunto, Anguissa. Ma andiamo avere cosa ha in mente Antonio Conte per il match contro l’Inter.

Il Napoli con l’Inter potrebbe giocare con il 4-2-3-1: le ultime

Dopo aver giocato le ultime partite con il 3-5-2, di fatto, il Napoli dovrebbe tornare con la difesa a quattro. Con il ritorno di Mathias Olivera, infatti, il tecnico pugliese potrebbe cambiare nuovamente il modulo. Antonio Conte, di fatto, starebbe pensando di schierare la squadra azzurra con il 4-2-3-1.

L’allenatore del Napoli, infatti, non vorrebbe rimettere uno dei suoi uomini più in forma, ovvero Giacomo Raspadori. Quest’ultimo, infatti, ha segnato sia contro la Lazio che contro l’Udinese. Anche perché ha giocato finalmente nel suo ruolo, ovvero quello di seconda punta. Con il 4-2-3-1, di fatto, l’ex Sassuolo giocherebbe sempre dietro a Romelu Lukaku.