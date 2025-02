È Napoli-Inter anche sul mercato, i nerazzurri vogliono soffiarlo a Conte: di chi si tratta

Grande attesa per il big match di sabato pomeriggio, in programma allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta, tra il Napoli e l’Inter: lo scontro si infiamma anche in sede di mercato.

Mancano esattamente tre giorni al fischio d’inizio di una sfida che può dire molto per il Napoli, per l’Inter ma anche per tutto il campionato di Serie A. Al Diego Armando Maradona (fischio d’inizio in programma alle ore 18:00 di sabato), va in scena un duello agonistico che dare una sterzata alla lotta Scudetto non indifferente, anche se appare chiaro che – in virtù anche della rimonta dell‘Atalanta – la situazione è destinata a essere più chiara più in là.

La speranza da parte di Antonio Conte è che gli azzurri possano andare oltre a quelle difficoltà che hanno falcidiato i partenopei negli ultimi periodi, complici i vari infortuni che hanno costretto il tecnico addirittura a rivedere i propri piani dal punto di vista tecnico – tattico, con il ritorno alla difesa a tre. Ma la tensione sull’asse Napoli – Milano è palpabile, e aumenta dal momento in cui lo scontro si profila anche in sede di mercato, con un azzurro che continua a essere nel mirino della società nerazzurra, che già nella scorsa estate si assicurò l’ingaggio, a parametro zero, di Piotr Zielinski.

Calciomercato SSC Napoli, ancora voci su Meret e l’Inter

L’Inter continua a essere sulle tracce di Alex Meret? Da più settimane, le parti in causa hanno chiarito che la priorità dell’estremo difensore di proprietà della SSC Napoli è quella di puntare al rinnovo di contratto (l’attuale accordo scade il prossimo 30 giugno).

L’edizione odierna di Tuttosport, però, ha confermato ancora la presenza dell’interesse dell’Inter, così come si evince da quanto battuto quest’oggi a tal proposito:

“Meret è da tempo impegnato in una farraginosa trattativa per il rinnovo del suo contratto, in scadenza a fine stagione. Carnesecchi è legato all’Atalanta da un accordo di più lungo respiro: in passato lo ha cercato proprio il Napoli, oltre che la Lazio. Per il futuro, piacciono entrambi all’Inter – che, in un incrocio tutto tricolore, ha messo Donnarumma in prima fila per il post Sommer – ma anche a diverse big estere”.

Rinnovo Meret, fase decisiva: la situazione

Si entra nel vivo per quanto riguarda le sorti di Alex Meret. Il portiere è in trattative con la SSC Napoli per rinnovare l’accordo attualmente in essere, in scadenza nel prossimo giugno.

La presenza del suo agente Federico Pastorello a Como suggerisce come si è arrivati a una fase decisiva, per capire se si può arrivare effettivamente alla tanto attesa fumata bianca.