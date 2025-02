Avvistato l’agente al Sinigaglia: la firma col Napoli è ad un passo! (FOTO)

Calciomercato- Presenza d’eccezione allo stadio Sinigaglia di Como: firma col Napoli ad un passo, c’è la conferma.

Dopo la vittoria dell’Inter sul Genoa di ieri sera a San Siro, il Napoli di Antonio Conte è chiamato dare una risposta per riprendersi la vetta in vista del big match di settimana prossima al Maradona proprio tra Napoli ed Inter. Una sorta di prova generale un po’ per tutti i protagonisti con la casacca azzurra in campo.

Finora quella dei partenopei è stata una stagione molto intensa caratterizzata da momenti di sconforto, già alla prima giornata contro il Verona, ad attimi di gioia che questa classifica certifica. Nonostante ciò, gli azzurri hanno vissuto anche momenti di difficoltà e sul piano fisico e a causa del mercato. Proprio in quest’ottica l’agente del calciatore è presente al Sinigaglia per assistere a Como Napoli.

Como Napoli, rinnovo in vista: le ultime

Tra i pali, però, c’è un ragazzo che nel corso della sua carriera oltre ad aver vinto uno scudetto col Napoli si è sempre distinto per professionalità e rispetto nei confronti dei tifosi: Alex Meret. L’estremo difensore del Napoli, infatti, in questa stagione si sta prendendo la scena con parate spettacolari ed una sicurezza che mai aveva dimostrato in maniera così rilevante. Diventa perciò importantissimo il rinnovo del suo contratto, in scadenza in estate.

Ad assistere al match valevole per la 26esima giornata di Serie A al Sinigaglia, è stato avvistaagente Federico Pastorello. Questo sembra un chiaro indizio sul suo futuro: le trattative per il rinnovo sono infatti caldissime e nei prossimi giorni potrebbe arrivare anche la firma utile a suggellare la sua permanenza a Napoli.

Di sicuro, le sue prestazioni sono di quelle che lasciano pochi dubbi. Quest’anno sta effettuando una delle sue migliori annate in azzurre e il club sarà chiamato ad uno sforzo per trattenerlo.

Calciomercato, Pastorello a Como: accordo vicino

Da ciò che trapela, nei prossimi giorni dovrebbe esserci l’incontro decisivo con la società azzurra per renderlo a lungo il portiere titolare del Napoli. Il prolungamento del contratto fino al 2027 dovrebbe essere la chiave per sbloccare il rinnovo. La presenza dell’agente allo stadio è una conferma di come i discorsi sembrano oramai prossimi ad una conclusione positiva.

Nei prossimi giorni potrebbero dunque arrivare novità decisive al riguardo, consentendo al Napoli di confermare il proprio portiere e permettergli di proseguire a lungo la sua avventura azzurra.