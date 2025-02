Conte indica la strada a Manna: ecco le “criticità” da risolvere il prima possibile

Giovanni Manna parla di criticità da sopperire, ma già Antonio Conte in tempi non sospetti ha dato degli input: ecco cosa deve fare il Napoli

Il diesse del Napoli parla ai microfoni di Sky Sport e chiarisce alcuni aspetti, specialmente quelli legati al mercato. In particolare, afferma che la cessione di Kvaratskhelia sia stata giusta e che per Osimhen andrà trovata una soluzione nel minor tempo possibile. Ma c’è anche un altro aspetto che sta a cuore ad Antonio Conte oltre al miglioramento della rosa in vista della prossima stagione.

Infatti, proprio il tecnico azzurro qualche settimana fa ha dichiarato che il Napoli ha bisogno di un centro sportivo e di un settore giovanile, che di fatto oggi non esiste. Gli azzurrini sono presenti in Primavera 2, ma c’è scarsa progettazione evidentemente stando a quanto afferma il tecnico. D’altronde, in questa stagione Conte non ha mai schierato nessun calciatore della Primavera 2 in campo, anche quando sarebbe stato giustificato dalle assenze.

In tal senso, chi meglio di Manna può intervenire per risolvere il problema di un settore giovanile? In effetti, in passato alla Juventus ha lavorato al progetto Next Gen, la seconda squadra bianconera militante attualmente in Serie C, con giocatori giovani che poi potrebbero fare la fortuna della prima squadra. Proprio su un eventuale progetto Next Gen e il centro sportivo, Manna a Sky Sport ha dichiarato: