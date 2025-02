Lotta Scudetto, parla Spalletti: il messaggio infiamma i tifosi del Napoli

Luciano Spalletti, ex allenatore di Napoli ed Inter ed attuale ct dell’Italia, ha parlato proprio in queste ore della corsa Scudetto.

La corsa Scudetto vede ancora il Napoli lì, in alto in classifica, ma non più al primo posto. La squadra di Antonio Conte ha perso l’ultimo match contro il Como, di fatto dando all’Inter la possibilità di guadagnare la vetta della classifica e mettersi in pole.

Il percorso è ancora lungo, certo, ma per il Napoli c’è ancora possibilità di rimettersi in corsa, anche se c’è ancora da capire come l’allenatore riuscirà ad ottemperare alla tante assenze di questi giorni. David Neres è ancora lontano dal rientro, mentre Spinazzola e Olivera dovrebbero tornare disponibili proprio per lo scontro diretto contro l’Inter.

Calcio Napoli News – Le parole di Spalletti sulla corsa Scudetto

Se ne intendo di Scudetto Luciano Spalletti, uno che proprio due anni è riuscito a riportarlo all’ombra del Vesuvio dopo ben 33 anni. L’attuale ct della nazionale italiana ha parlato proprio della corsa al titolo, nel corso di un’intervista rilasciata oggi dalla tenuta ‘La Rimessa’ di Montaione e riportata da TMW.

“Il campionato italiano è sempre importante, sempre livellato verso l’alto. Non c’è un appiattimento verso il basso, io vedo sempre cose nuove. Può sembrare che ci siano molte squadre sotto il loro livello, ma è determinato anche dalla complicazione nel giocare contro squadre di seconda fascia. E’ sempre difficile”, ha detto Spalletti.

Ed ancora Spalletti ha parlato cosi: “Il Napoli sta facendo un campionato eccezionale, io personalmente faccio i complimenti a Conte non solo per i punti e per le vittorie, ma anche per quello che fa vedere la sua squadra. Il Napoli sa quello che vuole, sa stare in campo, mette in atto un piano che i giocatori sanno riconoscere ed è elaborato durante gli allenamenti. Oltre ad Atalanta e Inter il Napoli sarà lì a lottare fino in fondo, e magari con qualche altro passo falso può inserirsi ancora qualche altra squadra”.