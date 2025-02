Napoli “sfavorito” dal VAR, Inter sul podio: il dato clamoroso

Ultime Calcio Napoli – Pubblicata la classifica degli interventi a favore ricevuti dai club di Serie A dal VAR: il dato sui partenopei è angosciante

Per le ultime calcio Napoli, un focus da parte dell’ex arbitro Giampaolo Calvarese, sulle colonne di Tuttosport, dedicato agli interventi del VAR in questa stagione. Dopo 26 giornate di campionato è stata stilata una prima “classifica” per comprendere meglio dove e come è intervenuta la tecnologia e chi ne ha beneficiato maggiormente.

Di sicuro tra queste squadre non c’è il Napoli, il cui dato è sicuramente avvilente. Calvarese ha analizzato gli episodi dell’ultimo turno di campionato, ma si è soffermato soprattutto sull’operato generale degli arbitri al VAR ed è emerso un bilancio molto negativo.

“Continuo a riscontrare pochissima qualità tecnica nelle revisioni. Successe con Atalanta-Udinese per il fallo di Hien e lo stesso questa settimana per quello assegnato contro il Lecce. Sono stati usati termini che non c’entrano nulla con la qualità arbitrale e con l’analisi del dettaglio.”

VAR a favore, il Napoli crolla in classifica: dato allarmante

Sempre sulle pagine del noto quotidiano, Giampaolo Calvarese si è soffermato sul numero di interventi a favore da parte del VAR per ogni singolo club, nel corso di queste prime 26 giornate di campionato. L’ex arbitro apre con una specifica:

“Premetto come sempre che i numeri danno indicazioni utili ma non conferiscono certezze assolute. Sono indici statistici che suscitano una riflessione, niente di più e niente di meno. I dati si riferiscono ai consulti al monitor da parte dell’arbitro, tecnicamente le On Field Review. Si tratta di uno dei due possibili interventi del VAR. L’altro è overrule, la decisione che avviene dopo una comunicazione tramite auricolare e riguarda solamente fatti oggettivi”.

Fino a questo momento sono stati 86 gli interventi del VAR e ben 53 di questi hanno portato l’arbitro ad andare al monitor. Solo una di queste chiamate, ha portato il direttore di gara a confermare la scelta presa in campo, mentre negli altri 52 casi è stata modificata la decisione di campo. Conferma del fatto che la chiamata, se adoperata nel modo giusto, può portare alla correzione di errori in campo.

Ma chi ha giovato di più del VAR? In testa alla classifica c’è il Parma, che ha ottenuto ben 15 interventi a favore da parte della tecnologia. Seconda posizione per il Cagliari con 8, mentre la medaglia di bronzo va all’Inter con 7. Più in basso troviamo a 5 anche Milan e Fiorentina tra i club ai piani alti della classifica. Si ferma a 3 l’Atalanta, così come la Juventus.

Il Napoli, invece, è ultimissimo con 1 solo intervento a favore da parte del VAR, numero condiviso con la Lazio. Ovviamente è un dato che può significare tutto come nulla. Gli azzurri potrebbero anche aver costruito meno e dunque generato un minor numero di occasioni, in area di rigore ad esempio, che avrebbero portato all’intervento della tecnologia. Allo stesso tempo, solamente in una circostanza un episodio dubbio o un errore si è trasformato in esito positivo per Conte e la sua squadra. Aspetto su cui riflettere.