Napoli, Buongiorno svela il vero metodo di Conte: il retroscena

Alessadro Buongiorno, proprio in serata, ha svelato il vero metodo utilizzato da Antonio Conte nella preparazione delle partite.

Il Napoli di Antonio Conte, di fatto, è in crisi. I partenopei hanno infatti totalizzato solo quattro punti negli ultimi quattro turni di campionato, permettendo così all’Inter di compiere il sorpasso in classifica proprio prima dello scontro diretto.

Sabato prossimo, esattamente alle ore 18.00, il Napoli ospiterà infatti allo Stadio Diego Armando Maradona la squadra di Simone Inzaghi. Tuttavia, in attesa del grandissimo match contro l’Inter, Alessandro Buongiorno ha svelato il metodo di Antonio Conte.

Il difensore centrale, esattamente ai microfoni ufficiali di ‘Sky Sport Italia’, ha rilasciato queste dichiarazioni:

“Come prepara le partite Conte? Studiamo ogni match come se fosse una finale. Pensiamo solo a quel match. Guardiamo video e ci prepariamo tatticamente. Anguissa e McTominay? Sono giocatori davvero fondamentali, danno una mano sia in attacco che in difesa. Ma la cosa più importante è il lavoro di squadra, anche di quelli che la domenica restano in panchina”.