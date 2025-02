Inzaghi pensa già a Napoli-Inter: la mossa del tecnico non lascia dubbi

Calcio Napoli ultimissime – Simone Inzaghi e l’attesa per il big match dello stadio Diego Armando Maradona contro gli azzurri: il tecnico nerazzurro è già proiettato allo scontro diretto per lo Scudetto.

Il calcio d’inizio di Como – Napoli ha fin da subito fatto intuire che le difficoltà delle ultimissime settimane per la squadra di Antonio Conte sono tutt’altro che alle spalle. Effettivamente, l’autorete goffa di Amir Rrahmani è una fotografia piuttosto fedele sull’attuale momento degli azzurri, che si sono visti sfilare anche il primo posto in classifica. A pesare sulle spalle del gruppo partenopeo è senza dubbio una condizione non eccelsa, malus ritenuto ancor più pesante dai vari infortuni che hanno sostanzialmente mutilato il Napoli della propria fascia sinistra.

Il rientro di Leonardo Spinazzola, associato a quello possibile di Mathias Olivera per il big match di sabato sera (clicca qui per le ultime novità), può rappresentare il ritorno al (recentissimo) passato per Conte, che nel frattempo ha dovuto fare di necessità virtù con il passaggio al 3-5-2. Il 4-3-3, dunque, può essere nuovamente lo schieramento di partenza per l’ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana. D’altro canto, Simone Inzaghi è chiamato a gestire le forze, visto che i nerazzurri scenderanno in campo, in Coppa Italia, contro la Lazio.

News SSC Napoli, Inzaghi vara il maxi turnover contro la Lazio in Coppa Italia

Ancor prima della sfida Scudetto del Diego Armando Maradona contro la SSC Napoli, l’Inter è chiamata a scendere in campo, nel match di Coppa Italia, contro la Lazio di Baroni.

Per l’occasione, l’allenatore dei nerazzurri è pronto a varare un turnover massiccio, con ben otto titolari che potrebbero partire dalla panchina (Acerbi, Dumfries, Calhanoglu, Bastoni, Barella e Lautaro Martinez, oltre a Sommer e Thuram – Inzaghi non rischierà il francese, al rientro dall’infortunio). Dimostrazione, la medesima, di come Inzaghi abbia la mente proiettata alla prossima partita di Serie A contro il Napoli, che potrebbe dire non poco sulla lotta Scudetto, che vede ora coinvolta anche l’Atalanta (clicca qui per le ultime sulla volata Tricolore).

Verso Napoli-Inter, gli azzurri si aggrappano al Maradona

La speranza, ovviamente, è che sia anche il fattore campo ad aiutare il Napoli, chiamato a una prova maiuscola in vista della partita contro l’Inter.

In caso di vittoria, infatti, i partenopei potrebbero riprendersi dopo appena una giornata la vetta della classifica di Serie A, dando eventualmente un segnale tutt’altro che banale al campionato. Non sarà facile: anche per questo, sarà fondamentale l’apporto del pubblico napoletano.