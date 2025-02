Neres, out anche contro l’Inter? Cosa trapela sul recupero

Calcio Napoli ultimissime – In casa azzurra si attendono novità in merito alle condizioni di David Neres, il cui infortunio ha complicato e non di poco i piani del tecnico Antonio Conte.

Il Napoli calcio nelle ultimissime uscite è apparso tutt’altro che brillante. D’altronde, la sconfitta pesante contro il Como di domenica pomeriggio è arrivata dopo tre pareggi consecutivi. Quattro partite, le ultime, che hanno complicato i piani di Antonio Conte e le ambizioni Scudetto, anche in virtù del sorpasso in classifica dell’Inter, attesa sabato sera allo stadio Diego Armando Maradona per una lotta per il Tricolore che si fa sempre più avvincente.

Un certo peso lo hanno avuto, sicuramente, gli infortuni che, soprattutto sulla fascia mancina, hanno ridotto all’osso le opzioni a disposizione di Conte. Il rientro di Leonardo Spinazzola contro il Como è solo la prima buona notizia, a cui – almeno si spera – arriverà seguito anche da novità in merito agli altri rientri. Contro i nerazzurri, dovrebbe esserci il ritorno di Mathias Olivera. Ci sarà anche David Neres? L’esterno brasiliano sta ancora smaltendo l’infortunio e, a oggi, appare complicato che possa rientrare a disposizione per il match contro la compagine allenata da Simone Inzaghi.

Ultime news Napoli calcio, complicato il rientro di Neres contro l’Inter

David Neres sarà a disposizione di Antonio Conte per la sfida di alta classifica, in programma sabato allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta, contro l’Inter? Le ultime indicazioni parlano di un rientro complicato.

Salvo sorprese, il brasiliano dovrebbe restare ancora ai box. Non una buona notizia per l’ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, che però può contare sia su Leonardo Spinazzola che, con ogni probabilità, anche su Mathias Olivera. Nei prossimi giorni, tornando all’ex Benfica, la situazione sarà più chiara, ma per ora non ci sono segnali particolarmente incoraggianti.

Il rientro eventuale di Olivera, però, potrebbe consentire ad Antonio Conte di tornare sul 4-3-3, schieramento ideale per la squadra partenopea e che ha fatto le fortune degli azzurri in questa stagione.