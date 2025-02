“Via dal Napoli solo in un caso”, Del Genio si sbilancia su Conte

Ultimissime Napoli – Quale sarà il futuro di Antonio Conte, al termine della stagione in corso? Il giornalista Paolo Del Genio si sbilancia sulle sorti dell’ex CT, facendo un’analisi accurata a tal riguardo.

Le ultimissime ore in casa Napoli sono caratterizzate da una delusione ancora forte per i tifosi azzurri, che si sono visti sfilare il primo posto in solitaria in classifica dopo la sconfitta contro il Como. Gli azzurri, dunque, arriveranno allo scontro diretto di sabato prossimo contro l’Inter, in programma allo stadio Diego Armando Maradona, con l’obbligo di vincere per riportarsi così facendo di nuovo in vetta alla classifica.

Le difficoltà, in ogni caso, sono tangibili e c’è chi crede che il futuro di Antonio Conte non possa essere poi così scontato. Il tecnico ha un contratto con i partenopei fino al 2027 e per ora non ci sono segnali netti di divorzio, ma nel calcio mai dire mai. Si è, insomma, alle prese con semplici rumors, che però stanno suscitando un certo dibattito tra i tifosi. A parlarne è stato anche il giornalista Paolo Del Genio, che ai microfoni di Canale 8 ha espresso il suo punto di vista anche in merito alle presunte voci di crisi con il presidente Aurelio De Laurentiis.

News Napoli calcio, Del Genio: “Conte può andare via solo per un motivo”

Paolo Del Genio fa un’analisi sull’attuale momento del Napoli, reduca dalla sconfitta di Como che fa ancora male ai tifosi e anche alla stessa squadra, che si è ritrovata subito quest’oggi, a Castel Volturno, per preparare la prossima sfida contro l’Inter.

Queste le parole del giornalista in merito alle voci su un presunto rapporto incrinato tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis, oltre che sulle voci di un possibile addio a fine stagione dell’ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana:

“Conte va via da Napoli se ha un progetto migliore, non per dissapori con il presidente De Laurentiis. Se va al Catania, allora ha problemi con De Laurentiis (ride, ndr). Conte può andare solo in club dove pensa di avere una rosa più forte; ma oggi parlarne è prematuro. Non credo tanto ai dissapori col presidente. Sicuramente non vorrà rivedere un mercato come quello di gennaio”.

Ultimissime Calcio Napoli, ora testa all’Inter

L’obiettivo, ora, è quello di concentrarsi esclusivamente sul campo, con l’auspicio di archiviare quanto prima la sconfitta di Como. D’altronde, il prossimo impegno contro l’Inter è un’occasione che abbonda di motivazioni.

Al netto di ogni difficoltà, la squadra azzurra cercherà di regalarsi una svolta, che sarebbe senza dubbio cruciale in questa fase così delicata dell’intera stagione.