Verso Napoli-Inter, cambia tutto per il match al Maradona: cosa filtra su un noto big

Napoli Calcio Notizie – Manca sempre meno alla sfida Scudetto tra Napoli e Inter. Intanto, sono emersi dettagli chiave su un noto big.

Sono giorni caldissimi quelli che precedono la sfida tra Napoli e Inter. Il passo falso degli azzurri a Como ha accesso ancor più il big match, il quale potrebbe aprire nuovamente il discorso legato al tricolore o permettere ai nerazzurri di fuggire sempre più on vetta. La situazione, ad oggi, è molto delicata ma nelle ultime ore è arrivata una notizia molto incoraggiante per Simone Inzaghi. Quest’ultimo, potrebbe recuperare un noto big per la sfida contro i partenopei.

Thuram vuole esserci contro il Napoli: il piano individuale

L’Inter può contare su una rosa molto ampia, ma naturalmente le cosiddette “riserve” non possiedono la stessa qualità dei titolari. Nella lista degli intoccabili, c’è senza alcun dubbio Marcus Thuram. Quest’ultimo, è alle prese con un problema fisico che però potrebbe svanire in vista del match Scudetto.

Come riportato da “TuttoSport” l’attaccante francese ha svolto un piano personalizzato con lo scopo di tornare ad essere arruolabile per il match al Maradona. L’obiettivo, però, non è unico in quanto il giocatore vuole essere al 100% della condizione fisica. Infatti, l’idea è quella di determinare contro il Napoli per regalare ai suoi compagni un successo importantissimo.

Naturalmente, si tratterebbe di un recupero fondamentale per Simone Inzaghi che potrebbe contare sulla coppia Lautaro-Thuram. La sfida è in programma sabato, motivo per il quale nei prossimi giorni sarà importante monitorare la situazione.