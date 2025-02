Conte, decisione drastica dopo l’ennesimo passo falso: cosa sta succedendo a Castel Volturno

Ultimissime Napoli – Antonio Conte ha preso una decisione importante dopo la sfida contro il Como. Ecco cosa accadrà a Castel Volturno nelle prossime ore.

La sfida contro il Como rischia di lasciare strascichi pesanti in casa Napoli. Allo stadio Giuseppe Sinigaglia sono emersi problemi molto evidenti, i quali potrebbero minare il percorso intrapreso dagli azzurri. Quest’ultimi, son chiamati ad una reazione anche per soddisfare le richieste del proprio allenatore. Non a caso, Antonio Conte avrebbe preso una scelta molto importante dopo l’ennesimo passo falso.

No al giorno di riposo: Conte scuote la squadra dopo il ko

Antonio Conte è l’uomo adatto per porre fine alla crisi del Napoli. Il tecnico salentino, da sempre, vanta la capacità di saper lavorare sulla mente dei calciatori nei momenti difficili e non solo. Il mese di febbraio è stato molto complesso per gli azzurri, i quali hanno racimolato solo tre punti nelle ultime quattro partite.

Tali numeri hanno “riaperto” il discorso Scudetto, permettendo all’Inter di balzare in vetta alla classifica. Come riportato da “Il Mattino” il ko contro il Como non è stato ancora digerito da Antonio Conte. Quest’ultimo, ha deciso di non concedere il giorno di riposo al gruppo squadra. Gli azzurri si rincontreranno oggi pomeriggio a Castel Volturno, dove inizieranno a preparare la delicatissima sfida contro i nerazzurri.

Ovviamente, si parlerà anche degli errori commessi contro la squadra di Cesc Fabregas. Alcuni più evidenti, altri meno, ma quel che conta davvero è ripartire in fretta. Solo attraverso questo processo il Napoli potrà tornare a dominare il campionato italiano.