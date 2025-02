Incontro con l’agente e firma, manca pochissimo: scatta il countdown in casa Napoli

Ultime calcio Napoli – Arrivano novità in casa azzurra: la firma sul contratto è davvero vicina. Spunta l’indizio decisivo che può segnare la svolta per il club partenopeo.

Le ultime ore per il Napoli calcio sono senza dubbio condizionate dalle scorie della sconfitta di Como per 2-1, batosta che ha permesso l’Inter di scavalcare gli azzurri in classifica. I nerazzurri arriveranno al Diego Armando Maradona con la vetta in tasca, mentre per la squadra di Antonio Conte si profila una settimana molto intensa, anche dal punto di vista mentale. La speranza è che in questi giorni possano arrivare novità positive dal centro sportivo di Castel Volturno, ma ogni piccolo dettagli non è da trascurare.

Per questo, vige l’auspicio che a stretto giro possano arrivare novità sul fronte Alex Meret: le trattative per il rinnovo di contratto sono serrate, così come dimostrato dalla presenza di Federico Pastorello (agente dell’estremo difensore dei partenopei, ndr) al Sinigaglia, documentata nella giornata di ieri poco prima del fischio d’inizio tra Como e Napoli. In queste ultime ore sono arrivate ulteriori novità a tal riguardo, che lasciano ben sperare malgrado il calciatore, sulla carta, sia già libero di potersi accasare altrove a parametro zero.

Ultimissime novità Napoli calcio, meeting in questa settimana con l’agente di Meret

Alex Meret e il Napoli mettono nel mirino il rinnovo di contratto: la presenza di Federico Pastorello a Como, in occasione della sfida del Sinigaglia, dimostrato come le parti siano in contatto con l’obiettivo di arrivare alla tanto agognata fumata bianca.

A fare il punto della situazione è il giornalista esperto di calciomercato, Nicolò Schira, che sul suo profilo X ufficiale ha scritto:

“Previsto un incontro questa settimana tra il Napoli e gli agenti di Alex Meret (Federico e Andrea Pastorello) per provare a chiudere il prolungamento del contratto fino al 2027 (da 2,5 milioni di euro all’anno)”

Rinnovo Meret, le ultime novità sulla trattativa

Da settimane, sia Alex Meret stesso che il suo entourage hanno espresso la volontà di rinnovare l’accordo in essere con la SSC Napoli, valido fino al prossimo 30 giugno.

Messa in stand by l’ipotesi di un nuovo accordo con un’altra squadra. Negli scorsi mesi si è parlato di un presunto interesse dell’Inter, ma al momento la situazione non è ancora entrata in una fase concreta. Si aspettano, sostanzialmente, prima novità sul fronte rinnovo di contratto, prima di guardarsi eventualmente attorno.