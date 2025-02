“De Laurentiis silente sugli errori di mercato”: l’analisi de La Repubblica è un vero attacco!

Ultime Calcio Napoli – C’è ancora Aurelio De Laurentiis nel mirino de “La Repubblica”. Il presidente del Napoli è finito al centro delle polemiche.

Terminata la sessione di invernale di mercato, il Napoli è stato sommerso dalle polemiche. Il mese di gennaio è stato molto impegnativo per il club azzurro, il quale però ha racimolato risultati sul campo. Mentre i calciatori erano impegnati sul terreno di gioco, la società provava quantomeno ad esserlo sul mercato. Risultato finale? Il nulla. L’ultima finestra di calciomercato ha lasciato scorie pericolose alla Corte del Vesuvio, ma i veri e proprio risultati stanno emergendo solo adesso. Intanto, c’è stato un durissimo attacco ai confronti del patron Aurelio De Laurentiis.

Passano le settimane, ma il nome di Aurelio De Laurentiis continua ad essere sulla bocca di tutti. A complicare la stagione del Napoli potrebbe esser stata la “disastrosa” gestione del mercato invernale. Da quel momento, dopo la cessione di Khvicha Kvaratskhelia al PSG, si è aperto un vero e proprio dibattito alla Corte del Vesuvio.

A sottolineare ancora una volta l’accaduto, ci ha pensato l’edizione odierna de “La Repubblica” che ha analizzato il comportamento del patron azzurro. L’emergenza attuale è così pericolosa da far intervenire Aurelio De Laurentiis, il quale al termine della disfatta comasca ha lanciato un messaggio alla squadra: “Non è un punto in meno alla vetta che ci deve spaventare. Noi siamo una grande squadra, con un grande allenatore, noi siamo il Napoli”. Si tratta di dichiarazioni motivazionali che però hanno sottolineato un aspetto importante.

Un messaggio bello quanto inatteso. Questa potrebbe essere la ricostruzione del tweet lanciato dal presidente De Laurentiis dopo la sconfitta del Napoli a Como. In realtà, però, potrebbe esserci tanto dietro quelle parole. Non a caso, l’edizione odierna de “La Repubblica” ha sferrato un duro attacco alla società. Di seguito l’analisi.

Alle parole del presidente, il quotidiano aggiunge: “Il patron silente durante il disastroso mercato invernale e di nuovo loquace, solo adesso, quando la posta in palio è difendere il piazzamento tra le prima quattro. Un film già visto. Ma De Laurentiis fa bene a non sottovalutare le conseguenze, ancor più dopo la ripresa orribile andata in scena a Como. Quest’ultimi, hanno potuto contare su i due gioielli: Nico Paz e Diao, un acquisto di gennaio”.