Disastro Napoli a Como: Conte scopre (anche) un dato “preoccupante” sulla sua squadra

Notizie Calcio Napoli – Il Napoli cade rovinosamente a Como perdendo la vetta della classifica. Antonio Conte ha scoperto un dato importante sui suoi ragazzi.

Un mese fa immaginare la classifica attuale sembrava quasi impossibile. Eppure è accaduto. Il Napoli, a suon di cattivi risultati, si appresta a sfida l’Inter non più da capolista. Il mese di febbraio è stato “nero” per gli uomini di Antonio Conte, il quale ha dovuto fare i conti anche con la sconfitta in trasferta a Como. Tale partita, però, potrebbe aver trasmesso alla squadra un dato molto negativo in vista del futuro.

Conte colpito dal”arrendevolezza del Napoli: il dato preoccupante

Antonio Conte è chiamato a risolvere i problemi del Napoli. Dopo un inizio di stagione a dir poco incredibile, il tecnico è ora costretto a fare i conti con una situazione molto complessa. Il mese di febbraio ha evidenziato tutti i problemi della squadra, con alcuni di questi che potrebbero esser stati causati anche dal mercato invernale.

Ad oggi, il tecnico salentino non dispone di alternative valide, motivo per il quale la strada verso lo Scudetto è sempre più in salita. Oltre a ciò, però, preoccupa anche quanto visto sul campo. Come riportato da “Il Corriere della Sera” la seconda frazione giocata allo stadio Giuseppe Sinigaglia lancia un chiaro messaggio.

Gli azzurri, ancor più nella seconda frazione di gioco, hanno letteralmente mollato la presa nonostante il punteggio fosse inchiodato sull’1-1. Quindi, ad emerge e preoccupare Antonio Conte è l’arrendevolezza dei suoi ragazzi. Quest’ultimi, si sono consegnati agli avversario mostrando tutte le proprie debolezze. In primis, è emersa l’incapacità di reagire e una difficoltà perenne alimentata poi da errori “incredibili”.

Conte e il duello con l’Inter: i pensieri del tecnico

Antonio Conte vive il suo peggiore momento da quando siede sulla panchina del Napoli. L’entusiasmo iniziale ha lasciato spazio all’amarezza, la quale accompagna gli azzurri da diverse settimane. La sconfitta di Como è solo l’ultimo messaggio di una squadra che appare “scarica” dopo l’exploit inatteso.

Dopo la sconfitta contro il Como, Antonio Conte è apparso molto amareggiato e deluso ai microfoni e non solo. Ad oggi, però, come riportato da “Il Corriere della Sera” a preoccupare l’allenatore non sarebbe solo il punto di vantaggio dell’Inter in classifica. Infatti, nel prossimo weekend si giocherà la sfida dell’anno, la quale potrà nuovamente cambiare la carte in tavola.

Sabato al Maradona è necessaria una reazione, sia nel risultato finale ma sopratutto nell’atteggiamento che nelle ultime uscite è stato “inaccettabile”.