Como-Napoli, la reazione di Conte sul 2-1 che nessuno ha notato: che rivelazione!

Notizie calcio Napoli – C’è ancora grande amarezza in casa azzurra per la sconfitta contro il Como: il bordocampista di DAZN, Alessio De Giuseppe, ha svelato la reazione di Antonio Conte sul 2-1 siglato da Diao.

La sconfitta per 2-1 rimediata in trasferta contro il Como è una ferita ancora aperta per il Napoli calcio, e le ultime notizie sono certamente non confortanti in vista dello scontro diretto del Diego Armando Maradona contro l’Inter, in programma sabato alle ore 18:00. Tuttavia, ci sono tutte le buone intenzioni di rialzare la testa, con la speranza che si possa arrivare nelle migliori condizioni mentali e fisiche alla grande occasione per il controsorpasso.

In attesa di capire se ci saranno novità in merito a possibili rientri dall’infermeria (con Mathias Olivera che, a tal riguardo, sembra prenotare un posto quantomeno tra i convocati), tra i tifosi continua il dibattito circa quanto successo nella giornata di domenica al Sinigaglia. Uno stop che ha fatto male a tutta la piazza, Antonio Conte compreso. L’ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana non ha nascosto il suo disappunto per un secondo tempo non all’altezza del suo Napoli, che in questi mesi ha dimostrato di avere tutte le qualità – al netto, ovviamente, degli imprevisti di queste ultime settimane – per poter competere per determinati traguardi.

News Napoli calcio, rivelazione su Conte: cosa è successo dopo il 2-1 del Como

Alessio De Giuseppe, giornalista di DAZN e bordocampista, per l’occasione, in Como – Napoli, ha svelato quella che è stata la reazione di Antonio Conte in seguito al 2-1 siglato dai padroni di casa.

Queste le sue parole rilasciate a Radio Napoli Centrale, ai microfoni della trasmissione Un Calcio alla Radio – 3° Tempo:

“Conte meno agguerrito? Un po’ lo è stato e dopo il 2-1 del Como. Ma fino al gol dei lombardi era il solito Conte focoso e con la consueta grinta. Non parlerei di rassegnazione, però. Credo che Conte abbia accettato il momento negativo della sua squadra, la carenza dei cambi forse ha tolto un po’ di sicurezza anche a lui”.

Notizie SSC Napoli, le ultime in vista dell’Inter

L’imperativo, a questo punto, è di lasciarsi alle spalle quanto prima la delusione di Como, pur facendo tesoro di quanto non positivo si è visto al Sinigaglia.

Contro l’Inter, gli azzurri hanno la possibilità di riprendersi la vetta della classifica: segnale, quest’ultimo, che potrebbe essere una scossa che, a questo punto della stagione, serve come il pane.