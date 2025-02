Il Napoli cade a Como, ma la reazione dell’Inter è incredibile: cosa è successo ad Appiano Gentile

Ultimissime Calcio Napoli – Il ko contro il Como fa più male del previsto. Il Napoli ha perso il primo posto in classifica e sfiderà l’Inter nel prossimo match.

Sembrava una stagione perfetta quella del Napoli, ma poi le battute d’arresto hanno avuto la meglio. L’ultima, in ordine cronologico, fa più male del previsto. Gli azzurri cadono a Como sotto i colpi di Diao che sigla il 2-1 e permette all’Inter di godere del primo posto in classifica. Proprio i calciatori nerazzurri erano focalizzati al massimo sulla partita andata in scena allo stadio Giuseppe Sinigaglia. Infatti, è stata svelata la reazione di Simone Inzaghi e non solo.

L’Inter si gode la “caduta” del Napoli: la reazione della squadra

Inter e Napoli continuano a contendersi lo Scudetto a distanza. Prima i nerazzurri (vittoriosi contro il Genoa) e poi la chance a disposizione dei partenopei per ritornare in testa. Il nuovo sorpasso, però, non c’è stato a causa di una prestazione da dimenticare degli uomini di Antonio Conte.

Come riportato da “Il Mattino” i calciatori dell’Inter hanno seguito il lunch match del Napoli direttamente da Appiano Gentile. Il centro sportivo dei nerazzurri si trova in provincia di Como, motivo per il quale la sinergia nella giornata di ieri si è rafforzata ancor più. I protagonisti lombardi hanno esultato insieme dopo il fischio finale, sapendo di avere a disposizione una ghiottissima chance per allungare al Maradona.

L’aspetto mentale farà sicuramente la differenza nel match dell’anno. Il Napoli ci arriverà con l’obbligo di vittoria, mentre gli ospiti avranno a disposizione due risultati su tre per restare in vetta alla classifica.