“Fatta al 95%”, svolta in casa Napoli: l’affare è da urlo

Calciomercato Napoli ultimissime – Una notizia proveniente dall’estero sul mercato dei partenopei fa scatenare le voci attorno al club azzurro: l’affare in questione viene definito fatto per il 95%.

Tra i tifosi azzurri è ancora grande la delusione per la sconfitta contro il Como, che arriva dopo tre pareggi di fila. Un rendimento, nel mese di febbraio, non esaltante per la squadra di Antonio Conte, che in vista del prossimo scontro diretto in programma allo stadio Diego Armando Maradona si vede costretta a seguire l‘Inter (ospite sabato prossimo a Fuorigrotta, ndr), ora capolista. Il rimpianto per un calciomercato non esaltante, quello di febbraio, continua a tenere banca tra i sostenitori della SSC Napoli, che in ogni caso sembra essere già proiettata all’estate sotto questo punto di vista, almeno considerando le ultimissime novità a tal proposito.

Nome che ritornerà di nuovo d’attualità è senza dubbio quello di Victor Osimhen: al termine della stagione in corso, terminerà la sua stagione in prestito con il Galatasaray. Il nigeriano, dunque, ritornerà alla base, pur essendo semplicemente di passaggio: per questo motivo, sono già molteplici le voci sull’ex Lille. Per i prossimi mesi, non è escluso che possa riaccendersi la pista Premier League, con il Manchester United che sembra fortemente intenzionato a provarci per il classe 1998.

Ultime notizie SSC Napoli, dalla Nigeria: “Osimhen – United, fatta al 95%”

Il Manchester United sembra figurare tra le squadre fortemente interessate a Victor Osimhen, destinato a lasciare il Napoli nella prossima estate, a titolo definitivo.

A confermare tale gradimento sono le notizie che sono state battute nei giorni scorsi dalla Nigeria. In particolare, il portale businessday.ng riferisce che il trasferimento dell’attaccante ai Red Devils sarebbe “al 95% completo”. Di seguito, quanto riportato dalla medesima fonte:

“Il passaggio dell’attaccante nigeriano e del Napoli Victor Osimhen al Manchester United è completato al 95%, con i Red Devils disposti a pagare la clausola rescissoria da 75 milioni di euro”.

Sempre secondo BusinessDay, il Manchester United ha inviato degli osservatori per osservare il 26enne attaccante nigeriano, il cui cartellino è ancora del club capitanato dal presidente Aurelio De Laurentiis.

Osimhen-United, Hojlund o Garnacho nell’affare? Come stanno le cose

In attesa di capire se tale scenario verrà o meno confermato, BusinessDay ragiona anche sui termini dell’affare. Stando a quanto si apprende, il Manchester United sarebbe stato inizialmente disposto a offrire uno tra Hojlund e Garnacho nella trattativa, salvo poi convincersi di pagare per intero l’importo della clausola rescissoria.

Tutte voci che vanno a infiammare un dibattito sempre più acceso per quanto concerne Victor Osimhen, il cui futuro sarà con ogni probabilità comunque lontano dalla società azzurra.