Garnacho-Napoli, non è finita qui: Osimhen e un’altra contropartita sul piatto

Calciomercato – Alejandro Garnacho è stato vicino al Napoli nella scorsa sessione di calciomercato: il nazionale argentino del Manchester United, però, resta nel mirino in vista della prossima estate.

In casa Napoli continua a tenere banco la questione legata all’infermeria, che in questi giorni si è affollata a dir poco. In particolare, l’ultimo stop di David Neres mette davvero alle strette Antonio Conte, che ora si vede costretto a ripiegare su soluzioni di emergenza per cercare di ovviare a un’emergenza che sta complicando, e non di poco, il cammino del club partenopeo. Tale scenario mette in evidenza anche un calciomercato per cui lo stesso direttore dell’area sportiva, Giovanni Manna, si è detto poco soddisfatto.

In particolare, lascia più di qualche perplessità la gestione del post Kvaratskhelia. La scelta di puntare sul prestito di Noah Okafor che, come ha ammesso lo stesso nazionale svizzero nel corso dell’intervista concessa quest’oggi a Radio CRC (clicca qui per leggere le sue dichiarazioni), ha ancora molto da sistemare da un punto di vista della condizione, è stata accolta fin da subito con scetticismo. Insomma, la speranza da parte della piazza era quella di accogliere immediatamente un colpo di spessore. Magari quell’Alejandro Garnacho, corteggiato e sfiorato a lungo ma che potrebbe ritornare d’attualità in vista della prossima sessione estiva di calciomercato.

Calciomercato SSC Napoli, l’asse con lo United può riaccendersi: la notizia

Alejandro Garnacho ritornerà nel mirino della SSC Napoli nella prossima estate? La sensazione è che nel caso in cui dovessero esserci i presupposti giusti, anche da un punto di vista economico, potrebbe esserci un nuovo tentativo da parte del club capitanato dal presidente Aurelio De Laurentiis.

Il tutto, con due possibili situazioni che potrebbero intrecciarsi con il nazionale argentino. Di seguito, quanto svelato da TBR Football a tal riguardo:

L’Arsenal ha perso Kai Havertz per un brutto infortunio al tendine, e in estate cercherà sicuramente un nuovo attaccante: tutti gli occhi sono su Victor Osimhen. Possiamo confermare che sull’attaccante del Napoli ci sono anche l’Aston Villa (rimasta orfana di Duran) nonché il Newcastle, ma occhio al Manchester United. I ‘Red Devils’ vogliono Osimhen, e sarebbero disposti a mettere sul piatto due contropartite del calibro di Alejandro Garnacho e Rasmus Hojlund.

UItimissime mercato Napoli calcio: rivoluzione in attacco alle porte

In vista della prossima estate di calciomercato, è lecito aspettarsi qualcosa di importante da parte del Napoli. Occhi puntati sul colpo in attacco, con Alejandro Garnacho che resta ancora nel mirino.

C’è da capire, però, anche il destino di Victor Osimhen (ora in prestito al Galatasaray, ndr): in caso di cessione a titolo definitivo, potrebbe sbloccarsi un tesoretto di non poco conto per gli azzurri. A patto che il nigeriano non possa rientrare nei discorsi con lo United, chiaramente.