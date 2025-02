Volata Scudetto – Calendari di Inter, Napoli e Atalanta a confronto: Conte ha un “vantaggio”

Ultimissime calcio Napoli – La lotta per la vittoria dello Scudetto è riservata a ben tre squadre: con Inter e partenopei, ritorna prepotentemente d’attualità la candidatura dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Le ultimissime settimane per il Napoli calcio sono senza dubbio caratterizzate da una certa difficoltà: nelle ultime quattro partite, gli azzurri di Antonio Conte non sono andati oltre tre pareggi di fila e l’ultima sconfitta rimediata a Como nella giornata di domenica. Così facendo, i partenopei si sono fatti sfuggire il primario in solitaria in classifica, in favore di un‘Inter che arriverà allo stadio Diego Armando Maradona (nella sfida in programma sabato prossimo a Fuorigrotta, ndr) con un morale sicuramente alle stelle, considerando il sorpasso. Sullo sfondo, si fa nuovamente sotto anche l’Atalanta, che spera di potersi ritagliare un ruolo importante in questa volata per la lotta al Tricolore.

Ma qual è la situazione legata ai calendari delle tre squadre in questione? Dando un’occhiata a primo impatto, il Napoli sembra avere un programma di partite più semplice, almeno sulla carta. Da qui alla fine, però, tutte le squadre venderanno cara la pelle, comprese quelle che saranno in lotta per non retrocedere in Serie B.

Notizie Napoli calcio, gli azzurri sperano nel fattore calendario

Il Napoli può ambire allo Scudetto, ma serve un cambio di passo netto rispetto alle ultime uscite. Tre soli punti nelle ultime quattro partite sono un bottino fin troppo magro, in controtendenza rispetto a quanto si è visto fino a gennaio.

Un vero peccato per una squadra che, fino a ora, ha dimostrato di meritarsi una candidatura anche autorevole per la vittoria del campionato. Una situazione, comunque, da tenere d’occhio, considerando anche il confronto dei calendari tra gli azzurri e le altre due pretendenti al titolo, ossia Inter e Atalanta. Di seguito, il programma dei match delle tre compagini fino alla trentatreesima giornata:

Scudetto, il Napoli può ancora crederci: servirà un segnale già sabato

Nelle prossime partite, dunque, gli azzurri potrebbero avere un calendario più agevole, almeno sulla carta. La battuta d’arresto contro il Como, però, dimostra come ogni impegno sia tutt’altro da sottovalutare, visto che si entra anche nella fase decisiva dell’intero campionato.

Servirà, in ogni caso, un segnale importante sabato contro l’Inter. Magari una vittoria per rimettere in tasca il primo posto e scacciare via ogni possibile sensazione negativa attorno al club azzurro, nonostante le difficoltà.