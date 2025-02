Ribaltone Napoli, può cambiare tutto: l’annuncio in diretta

Ultime Napoli calcio – In casa azzurra, dopo il ko di oggi con il Como, bisogna segnalare un ribaltone importante.

Dopo il pari con la Lazio, il Napoli ha perso contro il Como. Quest’oggi, infatti, i partenopei hanno perso per 2-1 contro la squadra guida di Cesc Fabregas.

Con questo ko, considerando anche il successo dell’Inter di ieri sera contro il Genoa, il Napoli ha perso la vetta della classifica dopo tantissimo tempo. Tuttavia, in casa azzurra bisogna registrare un annuncio che può cambiare tutto.

A farlo, esattamente ai microfoni ufficiali di ‘Sky Sport’, è stato il giornalista Marco Nosotti:

“Conte riesce a trasformare questo momenti di forte pressione in rabbia e ferocia, riuscendo a riconoscere cosa aggiustare e non da ripetere nello scontro diretto con l’Inter. Il Napoli deve cercare di ricordarsi come era qualche settimana”.