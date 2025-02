“Conte ha cambiato tutto”, Fabregas lascia di sasso

Como Napoli 2-1, arrivano le dichiarazioni al miele di Cesc Fabregas nei confronti del Napoli e di Antonio Conte.

Il Como compie l’impresa: dopo la vittoria contro la Fiorentina all’Artemio Franchi, battuto anche il Napoli allo stadio Sinigaglia. Nulla da fare per gli azzurri di Antonio Conte che tra molteplici difficoltà non sono riusciti a sfruttare l’occasione per il nuovo sorpasso ai danni dell’Inter.

Cesc Fabregas ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla partita e principalmente sulla difficoltà di una squadra di grande qualità come il Napoli con un grande allenatore come Antonio Conte.

Como Napoli, Fabregas elogia Conte: “Ha cambiato tanto”

A Dazn, Fabregas ha parlato dell’abilità di Conte di cambiare diversi sistemi tattici nel corso del match:

“Cosa ho detto ai miei ragazzi all’intervallo? Abbiamo preparato la partita nel modo giusto, poi ci sono gli avversari ed un allenatore primo in classifica e grandi campioni. Loro cambiano le cose e non ho potuto trasferire alla squadra cosa fare: nel secondo tempo eravamo più tranquilli, il pressing è andato molto meglio e oggi sono cresciuto tanto: è stata la partita più difficile della mia stagione, Conte ha cambiato tanto durante il match e ho pensato a tante cose. Una vittoria di coraggio e personalità”.

Sul prestigio di aver battuto il Napoli:

“La vittoria più importante della mia gestione? Non lo so, dipende da noi se vogliamo iniziare da qui o da Firenze. non dimentichiamo cosa abbiamo fatto contro le altre big, le belle prestazioni”.

Rispetto ai punti di forza del Napoli, Fabregas ha affermato: