Ko Napoli a Como, c’è il tweet di De Laurentiis: il commento

Gli azzurri escono sconfitti contro la squadra di Fabregas e vengono scavalcari in classifica dall’Inter. Ecco le parole a caldo del presidente tramite il suo account ufficiale

Il Napoli di Conte esce sconfitto dal Giuseppe Senigallia di Como. La squadra di Fabregas vince per due a uno il lunch match di questo turno di campionato e costringe gli azzurri a cedere la vetta della classifica all’Inter. La squadra di Inzaghi infatti, complici i tre punti conquistati ieri sera a San Siro contro il Genoa, si ritrovano ora a guidare la Serie A, con appena un punticino di distanza dal Napoli.

Il tweet di De Laurentiis post Como: “Siamo una grande squadra e con un grande allenatore”

Al termine del match di Como che ha visto la sua squadra uscire dal campo sconfitta, il patron De Laurentiis non ha perso tempo nel commentare l’accaduto tramite i suoi canali social ufficiali: “Un punto in meno dell’Inter non deve spaventarci – ha dichiarato il presidente azzurri che poi ha continuato – Siamo una grande squadra e con un grande allenatore. Noi siamo il Napoli”.

Un ottimo modo probabilmente anche per motivare la piazza, un po’ in calo di entusiasmo dopo le ultime prestazioni. E nel prossimo turno c’è proprio il big match con l’Inter al San Paolo. Dunque fondamentale affrontare questa sfida con la condizione psicofisica giusta, ma anche con un grande appoggio da parte della tifoseria.