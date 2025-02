Il Napoli cade a Como, il messaggio del fratello di Kvara fa infuriare tutti

Gli azzurri escono sconfitti dal Senigallia e cedono la vetta della classifica all’Inter. Arriva anche il commento a caldo del fratello del georgiano, ormai al Psg e dunque ex.

Il Napoli esce sconfitto dal campo del Como per 2 a 1. Grande prestazione della squadra di Fabregas, che è stata più compatta e ci ha messo maggiore voglia e determinazione. Con questo risultato, gli azzurri vedono l’Inter operare il sorpasso. Con la vittoria di ieri contro il Genoa, infatti, la squadra di Inzaghi adesso ha un punto in più di vantaggio e si presenterà quindi al San Paolo da capolista nella prossima giornata.

I commenti del fratello di Kvara post Como – Napoli: i napoletani non ci stanno!

Dopo la sconfitta rimediata sul campo del Como, arriva anche un messaggio da parte di qualcuno che non ti aspetti, ovvero il fratello dell’ormai ex Kvara. Riportando lo screen del tabellino della sfida, va proprio a sottolineare che i due gol subiti dal Napoli arrivano nei minuti numero 7 e 77. Ed essendo il numero del georgiano proprio il 77, il fratello del neo giocatore del Psg ironizza su quanto questo sia una sorta di scherzo del destino.

Un messaggio che forse poteva risparmiarsi, soprattutto perché non proprio di buonissimo gusto. Considerando tra l’altro che per i napoletani, l’addio di Kvara, è stato comunque piuttosto traumatico ed ancora fatica ad andare giù per molti di loro. Poi, come sempre, quando si vince non si bada a queste cose, ma in un periodo già difficile per gli azzurri va solo a mettere altra carne a cuocere.