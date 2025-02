Napoli, rinnovo ai dettagli: firma in arrivo la settimana prossima!

Calciomercato Napoli ultimissime- Rinnovo in arrivo la settimana prossima: arriva l’annuncio che farà piacere ai tifosi del Napoli.

Il Napoli continua a tenere un occhio al presente, ma anche un altro al futuro. Il presente dice infatti di un sogno Scudetto vivissimo e di una accesa lotta al titolo con l’Inter. La settimana prossima ci sarà lo snodo decisivo di questa con lo scontro diretto fra le due in un Maradona che sarà gremito per l’occasione.

Non solo, perché il club azzurro ha anche da programmare il futuro. In primis, sarà necessario rinnovare per tempo i contratti dei calciatori che lo richiedono per evitare nuovi casi come quelli di Osimhen e Kvaratskhelia.

Napoli, ai dettagli il rinnovo di Meret

Il caso più spinoso è quello relativo ad Alex Meret, il cui contratto scade quest’estate. L’intenzione del club azzurro è chiaramente quella di evitare un addio a costo zero. L’edizione odierna de “Il Mattino” riporta però come la settimana prossima possa essere quella decisiva per mettere nero su bianco per il prolungamento di due anni del suo contratto, sino al 2o27.

Questa la notizia del quotidiano al riguardo:

“Il vertice decisivo, probabile anche la firma, è atteso tra martedì e mercoledì a Napoli: Meret accetta le condizioni poste dagli azzurri, un accordo fino al 2027 con opzione unilaterale. Certo, in queste ore chiunque potrebbe fare un passo indietro, ma la questione sembra ai dettagli. D’altronde, Meret è reduce da una delle stagioni migliori da quando è in azzurro. E Conte, uomo-chiave in tutte le decisioni del mercato, ha già dato il suo ok alla sua permanenza nella prossima stagione”.

Meret prolunga la sua avventura a Napoli

Travolto spesso da critiche anche un po’ ingenerose, Meret è pronto a prolungare la sua avventura a Napoli. Il portiere a confermarsi così come il calciatore più longevo presente in questo momento nella rosa, avendo iniziato il suo percorso in azzurro nel 2019.

Il portiere è così pronto a dimostrare ancora una volta il suo valore, quantomeno per altri due anni. La stagione attuale si sta rivelando forse la migliore dal suo arrivo a Napoli e tanti dei punti in classifica portano la sua firma. Spicca, in particolare, la sua prestazione contro il Genoa, dove solo le sue parate salvarono gli azzurri nella ripresa.