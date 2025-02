Non solo Napoli e Conte: Inzaghi ha un’altra paura per la sua Inter

Calcio Napoli Notizie – Si avvicina la data del big match al Maradona, che varrà una fetta importante per la lotta Scudetto: parla il mister dell’Inter

Dopo giorni d’attesa e con il tutto esaurito allo stadio Maradona, la Lega Serie A ha finalmente annunciato la data e l’orario della sfida Napoli-Inter, in programma sabato 1 marzo alle ore 18:00. Il tecnico nerazzurro, nonostante manchi ancora un turno di campionato da giocare, ha commentato proprio il duello a distanza tra le due formazioni. Ecco le ultime notizie sul mondo del calcio Napoli.

Ai microfoni di Sky Sport, Simone Inzaghi ha ribadito che la sfida contro il Napoli non sarà decisiva:

“Napoli-Inter sarà una partita molto importante, ma parlare di sfida decisiva è prematuro, mancano ancora dodici giornate alla fine. Sicuramente conterà molto per entrambe le squadre, ma non ridurrei tutto a un confronto tra allenatori: sarà una gara tra due formazioni che stanno facendo benissimo”

Poi il tecnico nerazzurro chiede calma e nomina una terza concorrente che può ancora dire la sua nella lotta Scudetto:

“E attenzione anche all’Atalanta e alle altre squadre che, grazie al mercato invernale, stanno recuperando terreno”

Napoli-Inter, tra i due litiganti…c’è l’Atalanta

La formazione nerazzurra è stata eliminata dalle coppe europee. Costa carissimo la doppia sconfitta contro il Club Bruges, quando sembrava che al momento del sorteggio l’Atalanta potesse agevolmente superare l’ostacolo belga. Mai dare per vinti gli avversari nel calcio moderno. E ora a Zingonia si respira un’aria più pesante del solito, per via degli ultimi episodi controversi esplosi tra Gasperini e Lookman.

Eppure, per Inzaghi l’Atalanta è ancora ampiamente in corsa. E la classifica gli dà chiaramente ragione. Infatti, la formazione bergamasca è distante solo 5 punti dal Napoli capolista. E solo 3 dall’Inter. Oltretutto, tra Inter e Atalanta ci sarà tra qualche settimana uno scontro diretto che potrà dire molto delle ambizioni dei due club.

Il calendario dei bergamaschi non è affatto semplice. Le prossime giornate saranno continui ostacoli importanti da superare. Il 9 marzo ci sarà la trasferta a Torino contro la Juventus, poi il 16 marzo Atalanta-Inter. Dopo la sosta, la Fiorentina ospita i nerazzurri e in successione ci saranno Lazio, Bologna e Milan: tutte gare a sfondo europeo.