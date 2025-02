Napoli, dato preoccupante sugli infortuni: l’allarme

Ultimissime calcio – Il dato del Napoli sugli infortuni è sempre più allarmante, soprattutto in vista degli impegni importanti ravvicinati

Il Napoli non può soltanto limitarsi a pensare ai suoi impegni settimanali anche se dietro l’angolo comincia ad intravedersi la sfida scudetto contro l’Inter, in programma sabato prossimo alle 18. Ora c’è prima da affrontare e vincere a Como, poi si vedrà. Nel frattempo però gli azzurri sono alle prese con un dato non confortante in merito agli infortuni, ben noti a tutti i tifosi. Il Napoli anche per questa settimana dovrà fare i conti con alcuni stop importanti che hanno – sicuramente – contribuito ai tre punti guadagnati in tre partite. Antonio Conte nelle ultime partite ha dovuto rivedere spesso la formazione perché colpita da infortuni, soprattutto sulla corsia di sinistra.

Napoli, 4 infortuni in 30 giorni: dato preoccupante

Gli azzurri nell’ultimo mese non sono stati molto fortunati in merito agli infortuni subiti in rosa, con Conte che ha creato allarmismi in conferenza stampa anche in merito ad una rosa non rinforzata abbastanza a gennaio. Sono state settimane frenetiche e dure quelle a Castelvolturno, con alcuni calciatori che hanno dato forfait.

Dopo Olivera, Spinazzola e Neres nella giornata di ieri si è aggiunto alla lista degli infortunati anche Mazzocchi, utilizzato sulla corsia di sinistra “maledetta” in queste ultime uscite. Ora però a Como si rivedrà il volto dei primi due della lista, con speranza nell’italiano di giocare dal 1′.

Un dato allarmante che fa preoccupare i tifosi in vista delle prossime sfide. Il troppo carico degli allenamenti di Conte potrebbe essere la risposta a ciò che sta accadendo in casa Napoli. L’unica nota positiva di queste giornate è stato il ritorno in gruppo e soprattutto in campo di Buongiorno, leader della difesa partenopea.

Infortuni Napoli, le altre big sono messe peggio: i numeri

Il Napoli nonostante si sia ritrovato in una situazione di totale emergenze sulla fascia sinistra, sia difensiva che offensiva, può restare tranquillo vedendo gli infortuni delle avversarie.

Se guardiamo la diretta concorrente, l’Inter, il dato è allarmante: 35 infortuni avuti da inizio stagione. Anche la Juve e l’Atalanta presentano molti forfait.

In casa Napoli, nel dubbio, si fanno gli scongiuri specialmente per la partita di domani. Un acciacco fisico ora, in questo momento della stagione, potrebbe essere determinante. La sfida contro l’Inter è tra appena sette giorni.