Buongiorno a sorpresa sul rientro: il retroscena sul ‘secondo ritiro’

Lazio Napoli 2-2, arrivano le parole di Alessandro Buongiorno in conferenza stampa nel post partita dell’Olimpico.

Allo stadio Olimpico di Roma si è concluso sul 2-2 il match tra Lazio e Napoli. Gli azzurri di Antonio Conte sono stati ripresi negli ultimi minuti dalla rete di Boulaye Dia che non ha permesso ai partenopei l’allungo di 4 punti sull’Inter. Un pareggio in fin dei conti giusto per quello che si è visto in campo nonostante le diverse indisponibilità ed il cambio modulo indetto da Antonio Conte.

Nella conferenza stampa di rito post partita, Alessandro Buongiorno ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo rientro in campo dopo l’infortunio.

Buongiorno sicuro: “Continueremo a lavorare per i nostri obiettivi”

Sul suo ritorno in campo e soprattutto sul lavoro svolto, ha sottolineato:

“Abbiamo fatto un gran lavoro con il mister e con lo staff, non è stato un infortunio facile e sono dovuto stare fermo parecchio, ho dovuto fare praticamente un secondo ritiro“.

Rispetto all’ingresso di Politano al suo posto: