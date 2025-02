Il Napoli a Como per ritrovare i 3 punti, un dato sorride a Conte: i precedenti nella storia

Napoli Calcio Ultimissime – La sfida al Como per ritrovare i 3 punti dopo tre pareggi consecutivi, un dato sorride a Conte: i precedenti tra le due squadre

Per il Napoli calcio ultimissime arrivano in merito alla sfida contro il Como in programma domani, 23 febbraio, alle 12.30. Il lunch match della 26a giornata sarà di cruciale importanza per i partenopei, che già conosceranno il risultato della partita dell’Inter di questa sera contro il Genoa. I nerazzurri potrebbero rimanere a -2, accorciare a -1 o portarsi momentaneamente a +1 in caso di successo.

Lukaku e compagni dovranno, a prescindere dall’Inter, riportare a casa i tre punti dopo tre pareggi consecutivi. Le trasferte contro Roma e Lazio e la gara casalinga contro l’Udinese, hanno fatto raccogliere molto poco agli azzurri, che sono comunque riusciti a mantenere il primato in classifica. Abbiamo, quindi, deciso di analizzare i precedenti tra Napoli e Como per sfidare anche la cabala.

Napoli, i precedenti con il Como: Conte vuole sfatare un dato

Sono state 21 le partite disputate nella storia tra Napoli e Como. Di queste, 4 in Serie B e 2 in Coppa Italia. Le rimanenti 15 tutte in Serie A, tra cui l’ultima lo scorso mese di ottobre allo stadio Maradona. Da allora sono trascorsi 4 mesi ed entrambe le squadre hanno acquisito maggiore consapevolezza. Gli azzurri hanno assimilato i concetti di Antonio Conte, restando in testa alla classifica, mentre la squadra di Fabregas ha prodotto un gran bel calcio, raccogliendo meno di quanto meritasse.

Delle 21 gare disputate, sono 13 i successi del Napoli, contro 5 pareggi e 3 vittorie del Como. Il primo incrocio tra le due formazioni risale alla stagione 1980/81, con i partenopei che vinsero per 2-0. Nella stessa annata, è arrivata anche la prima vittoria in casa del Como, per 1-0. Il primo pari, invece, risale al febbraio del 1985 con un 1-1 finale. Un dato curioso riguarda proprio questo risultato.

L’1-1, infatti, si è ripetuto altre 3 volte, per un totale di 4 precedenti terminati con questo risultato. Tre di questi si sono verificati in casa del Como. Non di grandissimo auspicio per il Napoli. Le tre sconfitte per i partenopei sono arrivate tutte in Serie B: 2-1 nel 2002, 1-0 nel 2003 e 2-0 nel 2004. Solo quest’ultima, però, è arrivata in trasferta e rappresenta l’unica sconfitta del Napoli in casa dei lombardi. Quella di 21 anni fa, resta anche l’ultima gara giocata a Como dai partenopei.

Conte ha chiesto massima concentrazione in conferenza stampa. Bisognerà pensare alla sfida di domani e non allo scontro diretto con l’Inter di sabato prossimo. Solo così si potrà arrivare al big match con il vantaggio accumulato in 25 partite di campionato.